日比谷萌甘、中学3年生の写真を披露　※「日比谷萌甘」Instagram

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　アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、14日までにInstagramを更新。中学3年生の頃の写真を披露し話題を呼んでいる。

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　日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。

　そんな彼女が「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と投稿したのは中学3年生の頃の証明写真。あどけなさの残る制服姿の彼女の写真にファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女すぎる」「すでに完成されている」などの声が相次いでいる。

引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）