鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、“中3写真”にネット騒然「可愛すぎてヤバい」「すでに完成されている」
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、14日までにInstagramを更新。中学3年生の頃の写真を披露し話題を呼んでいる。
【写真】鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
そんな彼女が「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と投稿したのは中学3年生の頃の証明写真。あどけなさの残る制服姿の彼女の写真にファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女すぎる」「すでに完成されている」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）
【写真】鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
そんな彼女が「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と投稿したのは中学3年生の頃の証明写真。あどけなさの残る制服姿の彼女の写真にファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女すぎる」「すでに完成されている」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）