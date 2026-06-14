『10回切って倒れない木はない』志尊淳＆仁村紗和の“これまで”と“これから”
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）が、きょう14日に最終話を迎えた。放送終了後、地上波本編では描かれなかったミンソク／青木照（志尊）と河瀬桃子（仁村）の“愛らしい1日”を描いたHuluオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」が配信開始された。
【場面カット】運命の最終回…何度もメッセージを送る拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画した完全オリジナル脚本。幼い頃に日本人の両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者候補として活躍していたが、養父の死後に失脚し、韓国の家を追われて23年ぶりに日本へ。一方、幼い頃に父親を亡くした経験から医師となった河瀬桃子（仁村紗和）は、「誰にも同じ悲しみを味わわせたくない」という信念のもと、命と向き合い続けていた。
日本で出会ったミンソクと桃子は次第に惹かれ合うが、子どもの頃に出会っていたという運命的な過去があった。2人をつないでいたのは、韓国のことわざ「10回切って倒れない木はない（＝どんな困難も諦めず挑戦し続ければ乗り越えられる）」だった。国境を越えて愛を育む2人だが、次々と予想外の試練が襲いかかる。困難に迷いながらも諦めずに立ち向かう波瀾万丈の純愛ラブストーリーとなる。
オリジナルストーリーは、ミンソクと桃子の“これまで”と“これから”を味わうことができるスペシャルなサイドストーリー。ミンソクから突然、「明日、記念日だね」と告げられた桃子。しかし、桃子にはまったく心当たりがなく大混乱に。ミンソクが診療所を訪れる午後7時までに、“謎の記念日”の正体を突き止めることはできるのか。
桃子の悩む姿を前に立ち上がったのが、風見診療所のメンバーたち。過去の2人のやり取りを振り返りながら、記念日の謎に迫っていく。
【場面カット】運命の最終回…何度もメッセージを送る拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画した完全オリジナル脚本。幼い頃に日本人の両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者候補として活躍していたが、養父の死後に失脚し、韓国の家を追われて23年ぶりに日本へ。一方、幼い頃に父親を亡くした経験から医師となった河瀬桃子（仁村紗和）は、「誰にも同じ悲しみを味わわせたくない」という信念のもと、命と向き合い続けていた。
オリジナルストーリーは、ミンソクと桃子の“これまで”と“これから”を味わうことができるスペシャルなサイドストーリー。ミンソクから突然、「明日、記念日だね」と告げられた桃子。しかし、桃子にはまったく心当たりがなく大混乱に。ミンソクが診療所を訪れる午後7時までに、“謎の記念日”の正体を突き止めることはできるのか。
桃子の悩む姿を前に立ち上がったのが、風見診療所のメンバーたち。過去の2人のやり取りを振り返りながら、記念日の謎に迫っていく。