『あんさんぶるスターズ！！』より、Edenの新曲「EMBRACE」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「EMBRACE」が配信開始。
かけがえのない時間の尊さと、「今この瞬間」に宿る儚い輝きを、幸福感あふれるサウンドに乗せた、希望へと踏み出す高揚感と切なさが交差するロックアンセムに乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7
Eden
「EMBRACE」
＜収録内容＞
01.EMBRACE
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：Nhato (Otographic Music)
02.EMBRACE (Instrumental)
Eden；乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)
配信リンクはこちら
https://bio.to/POBcZM
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
外部サイト
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