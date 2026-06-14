飼い主さんがおやつを持ったまま寝たフリをしてみたら、愛犬はどんな反応をするのでしょうか…？思わず笑ってしまうまさかの行動は記事執筆時点で52万回以上再生され、「忍び足w」「お尻がたまらん」といった声が寄せられています。

【動画：オヤツを持ったまま『寝たフリ』をしてみた結果→犬が近づいてきて…思わず笑う『まさかの光景』】

おやつを持ったまま寝たフリをしてみると…

TikTokアカウント「＠k.ckmku」に投稿されたのは、飼い主さんが愛犬にある実験を仕掛けたときの様子です。

この日飼い主さんは、ダックスフンドの「こと」ちゃんの前で、おやつを持ちながら寝たフリをしてみることにしたのだとか。

大好きなおやつの袋を手に持って目を瞑っていると…早速トコトコとやってきたことちゃん。そして、「何もしてませんよ」と言わんばかりの顔で、そっと袋をくわえて、飼い主さんの手から引き抜いたといいます。

完璧すぎる忍び足

おやつを取ると、そのまま何事もなかったように振り返り、去っていくことちゃんですが…。

その歩き方は、まるで絵に描いたようなコソ泥のような忍び足。音を立てないように足をそっと持ち上げては下ろし、さらにおやつの袋が床に擦れないよう気を遣っているのか、背筋までピンと伸びています。

必死に気配を消そうとしている後ろ姿には、なんとも憎めない可愛らしさを感じてしまいます。

まさかの結末

完全にバレていないと思っていることちゃんは、そのまま忍び足で部屋の奥へと去って行ったそうです。

しかし、おやつを手に入れたまでは良かったものの、どうやら袋は自分で開けられなかった様子。最後には困ったような表情で飼い主さんのもとへ戻ってきて、「開けて？」と見つめてきたのだとか。

取るところまでは完璧だったのに、最後は飼い主さんに頼るしかないという結末がなんとも微笑ましいですね。ちょっぴり抜けているところも、ことちゃんの大きな魅力だったようです。

この投稿は、TikTokで52万回以上再生され、コメント欄には「犬って忍び足するんだw」「バレてないって思ってるのが愛おしい」「去っていく時のお尻が可愛すぎる」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@k.ckmku』さまでは、ことちゃんと、チワックスの「うる」ちゃんの日常の様子が投稿されています。仲良しな2匹の姿で癒されたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠k.ckmku」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。