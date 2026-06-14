「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）

新日本真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の出場２０選手のうち１６選手が決定した。

【Ａブロック】ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、辻陽太、ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ジェイク・リー、ボルチン・オレッグ、後藤洋央紀

【Ｂブロック】カラム・ニューマン、ザック・セイバーＪｒ．、海野翔太、上村優也、成田蓮、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド

１４選手がまず発表され、この日ＩＷＧＰタッグ選手権に勝利したグレート−Ｏ−カーン、ＨＥＮＡＲＥも出場権を獲得。残りは４枠となった。

この日、ＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪回した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）は「プロレスを始めて半年のやつがＧ１に出られるのかという意見があるのは重々承知。でもプロレスをやっている以上、トップを目指すのはいいことだと思うし、今回の僕の試合を新日本プロレスの上の人たちに見てもらって、『ウルフなら出しても大丈夫』と思ってもらえればうれしい」と出場をアピールした。

大会は７月１１日に米国シカゴで開幕。８月１６日の両国国技館大会で優勝者が決まる。