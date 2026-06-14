◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は直線差し脚を伸ばしたがまたしても３着。Ｇ１・４連続３着で、２５年ドバイ・シーマクラシック以来、１年２か月ぶりの勝利はならなかった。

同馬は昨年のジャパンＣから有馬記念、大阪杯と３戦連続Ｇ１・３着。実力十分ながらタイトルにあと一歩届いていなかった。戸崎騎手は昨年のアメリカＪＣＣから５戦連続でコンビを組んでいたが、前回は騎乗停止のため乗れず。「悔しかったし、残念でした」と振り返っていたが、２戦ぶりにコンビ復活。春古馬３冠を狙ったクロワデュノールなど豪華メンバーとの一戦に臨んだが、勝利には届かなかった。

勝ったのは２番人気のメイショウタバル（武豊騎手）で、勝ちタイムは２分１２秒１。１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）が２着に入った。

戸崎圭太騎手（ダノンデサイル＝３着）「ポジションは思っていたより取れなかったけど、馬のリズムもよくて、道中の雰囲気も良かったです。最後はいい脚でしたし、こういう馬場も走れたのは良かったです」