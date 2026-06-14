ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 5月11日よりスタートした「ラヨーン編」で、カップルになったのは、ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）と、りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）のゆかりおカップル。

【映像】ゆうか＆りおが何度もハグ！ラブラブの様子

ゆうかはこうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）、れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）からアプローチされるも、りおと一緒にいる時間に居心地の良さを感じ心を決めた。りおは、いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）への気持ちに揺れることもあったが、ゆうかと過ごす未来に確信を抱き、2人は見事カップルになった。

ABEMA TIMESではそんなゆかりおカップルにインタビュー。旅から帰ってきた現在、りおはゆうかを好きの気持ちが加速し「毎日好きを更新している」という。もちろんゆうかもりおの事が大好き。超ラブラブな2人のやり取りをぜひ楽しんで。

ゆうか「ご飯が食べられないくらい悩んでいました」

――まずはカップル成立おめでとうございます！ ゆうかさんはこうのすけさん、れんさんからも思いを寄せられる中で、りおさんと結ばれたわけですが、決め手になった部分を教えてください。

ゆうか： 会話の波長が合ってたのはりおくんやったし、こうのすけくんもれんくんも、話をしていて楽しかったんですけど、りおくんと一緒にいる時はこっちから話題を振らないとみたいな、会話に必死になり過ぎずにいることが出来たんです。

そんな中で段々とりおくんへの気持ちが大きくなっていきました。でも2日目の動物園での2ショットの時に、りおくんに「（いろはと）悩んでる」みたいなことを言われて、めっちゃ不安になりました。

私は「好き。もうゆうかちゃんに決めているから」って言って欲しかったんです。でも2日目の夜デートで「好き」って言ってくれて、最後のアピールタイムでは去り際に「めっちゃ好きだよ」とも伝えてくれて。

りお： ふふっ（笑）。

ゆうか： 不意にりおくんから出ちゃった言葉に私はやられました（笑）。

――最後のアピールタイムでようやく安心できた？

ゆうか： そうですね。その前まではご飯が食べられないくらい悩んでいたんですけど、りおくんからその言葉が聞けた瞬間、気持ちが楽になって、ご飯をめっちゃ食べました（笑）。

――確かに2人は会話のテンポ感が合っている感じがしますよね。

ゆうか： それはファンの子とかにもめっちゃ言われます。言われるよな？

りお： 大分言われるね。逆に「ゆうかちゃんしか合わない」みたいなことも言われます。

ゆうか： お互い喋るのが楽で気使えへんかったでございますね（笑）。

りお： 良い意味でまったく使わなかったね（笑）。

りお「学校の友達に『ゆうかちゃんめっちゃ良くない？』って言っていた」

――りおさんがゆうかさんを選んだ決め手は？

りお： 元々、この旅が始まる前からゆうかちゃんに来て欲しいって思っていたんです。ゆうかちゃんが初めて出たチュンチョン編を全部見たんですけど、学校の友達にも「ゆうかちゃんめっちゃ良くない？」って伝えたりしていたし、友達からも「お前いけよ！」って言われていました。

――ファン心理があったんですね（笑）。

りお： 会ってみたいなって思っていました。それで会ってみたら、めちゃくちゃ話しやすかったです。自分はこれまであまり恋愛とかしてこなかったし得意でもなかったんですけど、ゆうかちゃんと一緒にいたら楽しいし、恋人として続くってことを確信出来ました。2人でいろんなところに行って、楽しいことをたくさんしたいと思えたのは、ゆうかちゃんだけでした。

――ゆうかさんも楽しく過ごしてる2人の姿が見えましたか？

ゆうか： もちろん（笑）。

りお「本当に『似てる』って言われます」

――旅から帰ってきて、意外な一面は発見しましたか？

ゆうか： 意外と言ったら失礼ですけど、りおくんは真面目なんです！ いろんな事を考えてるし、ゆうかのこともめっちゃ見てくれてるし、ホンマに想像の120倍ぐらい見てくれているんです。「ゆうかちゃん、なんか今日嫌なことあった？」とか全部に気づいてくれます。

りお： ゆうかちゃんは僕の彼女だし、彼女だけはマジで大切にしたいと思っているんです。なのでゆうかちゃんのことはずっと見ているつもりだし、これからも支えていきたいですね。

――ゆうかさんの意外な一面はありましたか？

りお： これも意外ではないけれど、ゆうかちゃんも自分のことをめっちゃわかってくれます。元気な子っていうのは知っていたんですけど、周りの人たちとも臨機応変に対応できるし、すごく真面目な部分があるんです。

――真面目で、お互いのことを思い合っているところも似ているんですね。

りお： 本当に「似てる」って言われます。

――付き合い立てですが、既にお互いが安心する存在というか。

りお： 大分ヤバいっす…！ 本当、毎日好きを更新しています……！

ゆうか： うふふ（笑）。

――デートの予定も立てているでしょうし、本当にラブラブなのが伝わってきます（笑）。

りお： もう本当に最高です！ デートもゆうかちゃんと一緒だったらどこにでも行きたいし。

――大阪と東京の遠距離ですけど、距離なんて関係なさそうですね。それこそ『すぱのび』でも会えるでしょうし。

りお： 『すぱのび』に出演しているカップルの中でも多分1番熱いし、仲良しカップルでい続けることにマジで自信があります。そういうのも隠す気がマジでないんです！

ゆうか： 自分たちらしく、周りを気にせずに、仲良くやっていけたらいいよな？

りお： 本当にそう思う…！自分の気持ちを隠さずに全部の好きな思いをゆうかちゃんにぶち当て続けます！

ゆうか： ぶち当たられます（笑）！

――熱いお2人、末長くお幸せに！

ゆうか＆りお： ありがとうございます！

テキスト・撮影：中山洋平