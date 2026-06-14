東北三大祭りの一つとして、街を黄金色に染め上げる「秋田竿燈まつり」。2026年も8月3日（月）〜6日（木）にかけて開催します。1万個もの伝統的な提灯の灯りと職人たちのダイナミックな妙技が魅力の伝統行事ですが、2026年は祭り史上初となる「ドローンショー」の開催が決定し、例年以上の盛り上がりが期待されています。

すでに一部の有料観覧席が完売するなど残席わずかとなっている今年の竿燈まつり。本記事では、手に汗握る昼の妙技大会から夜の本番スケジュール、チケットの最新状況を徹底解説。2026年版の完全攻略ガイドをお届けします。

真夏の夜空を黄金に染める「秋田竿燈まつり」とは

秋田竿燈まつり

秋田竿燈まつりは、五穀豊穣を祈願して毎年8月上旬に開催される秋田の代表的な夏祭りです。その歴史は古く、江戸時代の宝暦年間に原型ができたとされる「ねぶり流し」という邪気払いの行事が発展したものと言われています。

祭りの主役となる「竿燈」は、全体を稲穂に、提灯を米俵に見立てたもの。最大級のものは長さ12メートル、重さ50キロにも達し、46個もの提灯が飾られます。約280本の竿燈が夜の大通りに集結し、約1万個の提灯に本物の火が灯される光景はまさに圧巻です。

「ドッコイショー」という威勢の良い掛け声とお囃子が響き渡る中、差し手と呼ばれる職人たちが巨大な竿燈を巧みに操る姿は、見る者の心を揺さぶります。

2026年の開催日程とタイムスケジュール

2026年の秋田竿燈まつりは、8月3日(月)から8月6日(木)までの4日間にわたって開催されます。祭りは大きく分けて、日中に行われる「昼竿燈（昼妙技大会）」と、夜の「夜本番」の二部構成となっています。

【夜本番のスケジュール（竿燈大通り）】

期間中は各日18:15から21:30まで交通規制が行われます。

18:45（8月3・6日）または18:50（8月4・5日） 竿燈入場

19:10〜（8月3・6日）または19:15〜（8月4・5日）竿燈演技開始

20:25〜（8月3・6日）または20:35〜（8月4・5日）ふれあい竿燈

20:35〜20:50予定 ドローンショー（8月3日・6日のみ実施）

20:50 竿燈退場

2026年は初のドローンショーを開催

2026年の開催で特に注目したいのが、8月3日と6日に予定されている「ドローンショー」です。江戸時代から続くロウソクの柔らかな灯りと、最先端の技術による夜空のデジタルアートが同じ空間で交差する様子は、2026年ならではの歴史的な瞬間と言えるでしょう。

【昼竿燈のスケジュール（エリアなかいち にぎわい広場）】

雨天時は秋田市立体育館での開催予定となります。

8月4日・5日 9:00〜15:40 予選（大若 妙技と囃子方）

8月6日 9:20〜15:00 決勝（大若・小若 妙技と囃子方）

アクセスガイド：秋田新幹線でスムーズに会場へ

東京と秋田を結ぶ秋田新幹線「こまち」(画像：Pixta）

夜本番が行われる「竿燈大通り」は、秋田駅西口から徒歩約15分でアクセス可能です。また、昼竿燈の会場である「エリアなかいち にぎわい広場」は秋田駅西口から徒歩約10分と、どちらも駅から徒歩圏内に位置しています。

遠方からのアクセスには秋田新幹線「こまち」が便利です。東京駅〜秋田駅の所要時間は3時間40分前後となっており、乗り換えなしで快適に移動できます。

他県の夏祭りへ！ 臨時「こまち」で狙う東北三大祭りハシゴ旅

東北の夏祭りは日程が重複しているため、多くの旅行者が「ハシゴ旅」を計画します。2026年の秋田竿燈まつり期間中、JR東日本は夜間の臨時列車を設定しています。

特に最終日の8月6日（木）には、秋田21:32発〜仙台23:46着の「こまち286号」を運転します。これにより、秋田で19:10から始まる「夜本番」の竿燈とドローンショーを現地で最後まで堪能した後、その日のうちに新幹線で仙台へ移動することが可能です。翌8月7日からは「仙台七夕まつり」を朝から楽しむという、鉄道インフラをフル活用した贅沢な“夏祭りハシゴルート”が実現します。新幹線の指定席は毎年争奪戦となるため、早めの予約が必須です。

中心市街地循環バス「ぐるる」を活用しよう

秋田市内の移動には、中心市街地循環バス「ぐるる」の活用がおすすめです。1回100円で乗車できるほか、1日乗り放題の乗車券も300円で販売しているため、祭り会場周辺の観光スポット巡りにも重宝します。ストレスフリーに街歩きと祭りの両方を満喫できる環境が整っているため、タイパを重視する旅行スタイルにもマッチしています。

昼も夜も満喫！竿燈まつりの見どころと観覧のコツ

秋田竿燈まつりを存分に楽しむなら、昼と夜の違いを知っておくことがポイントです。

手に汗握る真剣勝負「昼竿燈」

竿燈妙技大会で演技を盛り上げる「囃子方」

昼間に行われる妙技大会は無料で観覧でき、差し手や囃子方が技術を競い合います。明るい時間帯だからこそ、職人たちの表情や繊細な技の数々をはっきりと見ることができます。

公式サイトによると「妙技」は型の美しさや安定した姿勢・直径6mの円内での演技・竿に両手をかけなかったか・竿燈の安定性・踏ん張りの力強さを審査基準に。「囃子方（はやしかた）」は上太鼓・下太鼓のリズムとバランス・バチさばきの威勢の良さ・笛の音色の伸び・メロディーの伝統性・笛と太鼓の調和を審査基準としています。最終日の8月6日に審査結果が発表されるなど、夜の祭りとは一味違った緊迫感あふれる妙技を堪能しましょう。

竿燈の種類と大迫力の「竿燈妙技」を知っておこう

長さ12メートル、重さ50キロの竿燈「大若」を絶妙なバランスで支える姿は圧巻

竿燈には大きさによって4つの種類があります。

・大若（おおわか）：長さ12m、重さ50kg、提灯46個

・中若（ちゅうわか）：長さ9m、重さ30kg、提灯46個

・小若（しょうわか）：長さ7m、重さ約15kg、提灯24個

・幼若（ようわか）：長さ5m、重さ約5kg、提灯24個

差し手たちは、竿燈を起こし、竿燈に継竹を足して持ち上げていく「流し」、手のひらに竿燈を乗せて高々とかざす豪快な「平手」、額（鉢巻き）に竿燈を乗せる大技「額」、軸足と肩を一直線にする「肩」、両脚を開き腰部で竿燈を支える高難度の「腰」といった妙技で支えます。特に腰で竿燈を支える技は難易度が高く、見逃せないポイントです。

お祭り前に街歩きを楽しもう！

ねぶり流し館（画像：Pixta）

また、祭りが始まる前に「千秋公園」を散策したり、「ねぶり流し館（秋田市民俗芸能伝承館）」で竿燈の歴史に触れたりしておくと、夜の演技をより深く楽しむことができます。「ねぶり流し館」では、法被とハチマキを着用して実物大の竿燈を手にできる「竿燈体験」や映像を見ながら太鼓を叩く体験も可能。秋田市有形文化財に指定された「旧金子家住宅」が隣接しているため、セットで観光を楽しみましょう。

残席僅か！ 観覧席の予約はお早めに

夜本番を座ってじっくりと観覧したい場合は、有料観覧席の確保を検討しましょう。観覧席の個人予約受付は既に５月14日(木)午前10：00〜始まっており、ローソン大町二丁目店前「枡席」の予約受付は終了。執筆時点でS席・A席も全席売り切れ、4･5･6日のB席（長いす席）のみ購入可能です。B席は交通規制開始後（18:15〜）に設置される席となりますのでご注意ください。

江戸時代から受け継がれてきたロウソクの幻想的な光と、2026年ならではの最新デジタルアートが融合する今年の秋田竿燈まつり。昼の緊迫した真剣勝負から、夜の圧倒的な光の海まで、現地でしか味わえない興奮がそこにはあります。有料観覧席も残りわずかとなっています。ぜひ秋田新幹線「こまち」の切符を手配して、熱く美しい秋田の夏を体感しに出かけてみませんか？

（画像：秋田竿燈まつり実行委員会）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）