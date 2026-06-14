ニックスの“ビラノバ・トリオ”ブランソン、ハート、ブリッジズが快挙…NCAAとNBAで王座獲得

6月14日（現地時間13日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第5戦。ニューヨーク・ニックスは、この試合でもサンアントニオ・スパーズに最大で16点差をつけられたものの、しぶとく食らいついて逆転し、最後は94－90の4点差で制した。

1999年以来初のファイナルで、ニックスはスパーズとのシリーズを4勝1敗で決着をつけて見事NBAチャンピオンに。1970、1973年に続いてフランチャイズ史上3度目のリーグ制覇で、「エミレーツNBAカップ2025」に次ぐ王座に輝いた。

第5戦では、ジェイレン・ブランソンがゲームハイの45得点に3リバウンド3アシスト2スティール、ミケル・ブリッジズが14得点4アシスト、ジョシュ・ハートが13得点11リバウンド、OG・アヌノビーが11得点8リバウンド3スティール、、カール・アンソニー・タウンズが10リバウンド3スティール、ミッチェル・ロビンソンがオフェンシブ・リバウンド6本を含む計10リバウンドをマーク。

また、この優勝によって、ニックスのブランソン、ハート、ブリッジズはNBA史上初のトリオに。彼らはビラノバ大学で2016年にNCAAトーナメントも制覇していたため、NCAAタイトルとNBAタイトルを勝ち獲った初のチームメートトリオになったと『ESPN Insights』が報じている。

ブランソンは2022年夏のFA（フリーエージェント）戦線でダラス・マーベリックスからニックスへ加入。翌2023年2月の4チーム間トレードでハートがポートランド・トレイルブレイザーズから、2024年夏のトレードでブリッジズがブルックリン・ネッツからニックス入りしていた。



From Nova to Nueva York 🤝

Jalen Brunson, Mikal Bridges, & Josh Hart are the 1st teammate trio to win both an NCAA title (2016 Villanova) & an NBA title (2026 Knicks), pic.twitter.com/stwQW2b9MG

- ESPN Insights (@ESPNInsights) June 14, 2026

【動画】2026年ファイナル第5戦のハイライト！





