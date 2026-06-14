乃木坂46の＜真夏の全国ツアー2026＞が福井・サンドーム福井にてツアー開幕を迎えた。

初日公演では、7月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」のセンターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。

＜真夏の全国ツアー2026＞は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。

「是非に及ばず」はツアー初日となった6月13日より各ストリーミング＆ダウンロードサイトにて先行配信がスタート。暑い夏をさらに暑くするハードなロック調の楽曲となっているため、「是非に及ばず」と共に2026年の夏を駆け抜けてもらいたい。

写真提供◎乃木坂46LLC

■「是非に及ばず」先行配信

2026年6月13日 配信スタート

https://nogizaka46.lnk.to/zehinioyobazu

■42ndシングル「是非に及ばず」

2026年7月22日(水)発売

CD予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260722_42ndSingle_CD 【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13790〜13791 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13792〜13793 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13794〜13795 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13796〜13797 / 2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入） 【CDのみ】

通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in) 【収録曲】

「是非に及ばず」他収録予定

■＜真夏の全国ツアー2026＞

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場