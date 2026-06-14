マツコ「1回も使ったことない」家電明かす「元は汚くないのかなって思っちゃうんだよね」有吉に同調
タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ&有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）に出演。「1回も使ったことない」という家電を明かした。
【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス
“やらなくていいことなのに、ついやっちゃうこと”についてのトークの中で、マツコは「洗って置いてあるのに、また使う時食器を洗っちゃう」と切り出した。
続けて「ゴシゴシは洗わないけど、水で流して。なんか気になっちゃう」と理由を説明。ここで有吉弘行が「俺もなんとかしてほしいんだけど本当に。申し訳ないんだけど食洗機がついてるんだけど、1回も使ってない。1回、どうせ洗わなきゃいけないじゃん。1回、強めに洗って汚れ落としてから入れるじゃん。あれが面倒くさい。だったら、洗って乾かす」と話した。
マツコも「私も食洗機、1回も使ったことない」と同調。「食洗機の元は汚くないのかなって思っちゃうんだよね。吹き出し口とかさ。本当、そんなことはないと分かってるんだけど、管が通ってるじゃん。水道から直で行ってたらいいよ。どっからどういうふうに来てるの、水は。なんか謎じゃん、配線が。どっから水出てんのよ、これっていう」と疑問を呈していた。
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“やらなくていいことなのに、ついやっちゃうこと”についてのトークの中で、マツコは「洗って置いてあるのに、また使う時食器を洗っちゃう」と切り出した。
続けて「ゴシゴシは洗わないけど、水で流して。なんか気になっちゃう」と理由を説明。ここで有吉弘行が「俺もなんとかしてほしいんだけど本当に。申し訳ないんだけど食洗機がついてるんだけど、1回も使ってない。1回、どうせ洗わなきゃいけないじゃん。1回、強めに洗って汚れ落としてから入れるじゃん。あれが面倒くさい。だったら、洗って乾かす」と話した。
マツコも「私も食洗機、1回も使ったことない」と同調。「食洗機の元は汚くないのかなって思っちゃうんだよね。吹き出し口とかさ。本当、そんなことはないと分かってるんだけど、管が通ってるじゃん。水道から直で行ってたらいいよ。どっからどういうふうに来てるの、水は。なんか謎じゃん、配線が。どっから水出てんのよ、これっていう」と疑問を呈していた。