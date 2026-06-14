藤井 風『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でのパフォーマンスについて「正直、何やったか覚えてない」

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藤井 風のアルバム『Prema』が、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で「最優秀アルバム賞」を受賞。アワード後に行われた囲み取材で、授賞式を振り返った。

■「調子に乗らずに、これからも地道にコツコツ、毎日を送っていけたらなあと思っています」

まず、アワードのトロフィー“ルビー”を改めて手渡されて「うわー、ありがとうございます」と子供のように喜ぶ、藤井。囲み取材はまず撮影からスタート。スチル、ムービー問わず、セクシーでありアーティスティックでありユーモラスなポージングを次々と披露、カメラマンから「わー素敵」「かっこいい」の声があがる。

受賞については「いやもう～、ねえ？ なんと言いましょうか。こんなありがたいことに、賞なんてもらっちゃってますけど、人知れず努力している皆様がほとんどなので、もう私も負けずに、調子に乗らずに、これからも地道にコツコツ、毎日を送っていけたらなあと思っています」と、おなじみの柔らかな語り口でコメント。

授賞式で披露された圧巻のステージに関しては「受賞したときにも、皆さんの中にある究極の愛を感じて、神様を感じて…って言ったんですけど、自分も有言実行というか、内側にあるそういうものを感じながら、パフォーマンスしようと思っていたので、なんか正直記憶ないんですけど…何やったか覚えてないんですけど、そういう意識ではできたかなあと思ってます」と振り返った。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/