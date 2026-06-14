YouTubeで3万回再生を突破し話題になっているのは、飼い主さんの昼寝を邪魔する猫ちゃんの様子です。昼寝しようとする飼い主さんを踏んづけて、ごはんを食べに行く姿に「ママが踏み台にｗ」「おじゃま虫怪獣現るｗｗ 」といった爆笑の声がよせられています。その後も続く『全力のお昼寝阻止』 とは？自由すぎる猫ちゃんの姿に注目です！

【動画：『ちょっと昼寝しようかな』と思ったら、隣の部屋からネコが入ってきて…想定外な『妨害行為』】

突如現れた「お昼寝警察」のみにら君

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、丸顔が可愛いみにら君のとある日の日常です。お昼寝が大好きだというみにら君が、棚の上でリラックスしている様子から始まります。

やがてみにら君は気持ちよさそうに眠りについたといいます。しかし飼い主さんが隣の部屋でお昼寝を始めると、すぐに気付いて「おじゃま虫」に変身したようです。まるで見回り中の警察官のようにスタスタと部屋に入ってきたのだとか。

まさかの失礼（？）なハプニング発生！

飼い主さんの上に乗って甘えたり、なぜか体の上を「道」として使ってご飯を食べに行ったり…。お昼寝を阻止しながら、自分の都合を最優先するみにら君のマイペースな振る舞いに、思わず笑みがこぼれてしまいます。

その後は「昼寝するなよ…」と見張っているかのような顔で飼い主さんを凝視。直後、飼い主さんの上に乗ったままゲップ一発！これには飼い主さんも「失礼なネコｗ」と思わず吹き出してしまうほど人間味あふれるシュールな一幕でした。

満足度120%！ド迫力のおやつタイム

そのままド迫力なおやつタイムが始まったといいます。上に乗ったまま、時にはこぼしながら一生懸命に頬張っていたのだとか。至近距離で一心不乱におやつを食べる姿は、圧巻の可愛さです。

最後は飼い主さんの指をペロペロして、満足げにお腹の上を占拠。お昼寝は大好きだけど、飼い主さんのお昼寝は許さない。そんなみにら君の自由気ままな姿に多くの視聴者が心を掴まれました。

コメント欄には「ママのおなかにのるみにら君に癒される」「お昼寝警察可愛い！」といった絶賛の声に加え、自由奔放な様子に「ママが踏み台にｗ」「ネコハラがすぎるｗｗ」と爆笑のメッセージが殺到中！さらに「食べているときは怪獣だね」「丸顔のみにら君可愛いｗ」と、みにら君のありのままの姿に多くの方が釘付けになっていました。飾らない生命力あふれる姿に、たくさんの心温まる声が寄せられています。

癒やしの投稿を行っているのは、YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』ミヌエットの男の子・みにら君の面白くて可愛い日常をユーモアたっぷりに配信しています。次はどんな驚きの行動を見せてくれるのか、これからの投稿も目が離せません。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。