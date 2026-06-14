ヴィニシウスの弾丸ゴラッソ炸裂！ブラジルがモロッコ相手に追いつく！ネイマール欠場のなか、７番がキレキレ【W杯】

ヴィニシウスの弾丸ゴラッソ炸裂！ブラジルがモロッコ相手に追いつく！ネイマール欠場のなか、７番がキレキレ【W杯】