ヴィニシウスの弾丸ゴラッソ炸裂！ブラジルがモロッコ相手に追いつく！ネイマール欠場のなか、７番がキレキレ【W杯】
圧倒的な個の力に試合の流れは関係ない。
名将カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループC第１節で、モロッコ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦している。
21分にブラヒム・ディアスのスルーパスから、イスマエル・サイバリに抜け出され、先制を許す。前回ベスト４のモロッコを勢いに乗せてしまい、そこから耐える時間が続くも、32分だった。
ペナルティエリア左でボールを持ったヴィニシウス・ジュニオールは、カットインから右足を一閃。名守護神ボノが止めようのない、超強烈なシュートを突き刺し、同点弾を挙げた。
コンディション不良のネイマールはメンバー外のなか、頼れる背番号７が初戦からキレキレだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】速すぎて見えない！ヴィニシウスの衝撃的な弾丸ゴラッソ
名将カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループC第１節で、モロッコ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦している。
21分にブラヒム・ディアスのスルーパスから、イスマエル・サイバリに抜け出され、先制を許す。前回ベスト４のモロッコを勢いに乗せてしまい、そこから耐える時間が続くも、32分だった。
ペナルティエリア左でボールを持ったヴィニシウス・ジュニオールは、カットインから右足を一閃。名守護神ボノが止めようのない、超強烈なシュートを突き刺し、同点弾を挙げた。
コンディション不良のネイマールはメンバー外のなか、頼れる背番号７が初戦からキレキレだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】速すぎて見えない！ヴィニシウスの衝撃的な弾丸ゴラッソ