「カタール代表は強いチームだ」守護神アブナダが力をこめる。スイス相手に劇的ドロー「我々は次のラウンドに進出できるだろう」【Ｗ杯】
歴史的な快挙だ。
現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループＢ第１節のカタール対スイス。17分に先制を許したカタールだったが、90＋４分に相手のオウンゴールで追いつく。
１−１のドローに持ち込んだカタールが、貴重な１ポイントを獲得。これが同国史上初めてのＷ杯での勝点だ。
試合後のフラッシュインタビューで、GKのマフムード・アブナダは「私一人だけではなく、皆が貢献した」と振り返る。
「コーチングスタッフ、運営スタッフ、そして選手たちだ。ご存知の通り、非常に厳しい内容だった。ワールドカップで、カタール代表の歴史で初めての勝点だ。いかなる状況においても、アッラーに感謝する」
守護神は「カタール代表は強いチームだ」と力をこめる。「我々は次のラウンドに進出できるだろう」とも。
次戦は18日に共催国カナダと相まみえる。アブナダは「ワールドカップに簡単な試合などない。どの試合も難しい。我々にとっては、勝点３を懸けた試合になる」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループＢ第１節のカタール対スイス。17分に先制を許したカタールだったが、90＋４分に相手のオウンゴールで追いつく。
１−１のドローに持ち込んだカタールが、貴重な１ポイントを獲得。これが同国史上初めてのＷ杯での勝点だ。
試合後のフラッシュインタビューで、GKのマフムード・アブナダは「私一人だけではなく、皆が貢献した」と振り返る。
守護神は「カタール代表は強いチームだ」と力をこめる。「我々は次のラウンドに進出できるだろう」とも。
次戦は18日に共催国カナダと相まみえる。アブナダは「ワールドカップに簡単な試合などない。どの試合も難しい。我々にとっては、勝点３を懸けた試合になる」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！