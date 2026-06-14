「カタール代表は強いチームだ」守護神アブナダが力をこめる。スイス相手に劇的ドロー「我々は次のラウンドに進出できるだろう」【Ｗ杯】

「カタール代表は強いチームだ」守護神アブナダが力をこめる。スイス相手に劇的ドロー「我々は次のラウンドに進出できるだろう」【Ｗ杯】