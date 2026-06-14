PKで１失点も、多くの好セーブで“初の勝点”獲得に貢献したアブナダ。（C）Getty Images

写真拡大

　歴史的な快挙だ。

　現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループＢ第１節のカタール対スイス。17分に先制を許したカタールだったが、90＋４分に相手のオウンゴールで追いつく。

　１−１のドローに持ち込んだカタールが、貴重な１ポイントを獲得。これが同国史上初めてのＷ杯での勝点だ。

　試合後のフラッシュインタビューで、GKのマフムード・アブナダは「私一人だけではなく、皆が貢献した」と振り返る。

「コーチングスタッフ、運営スタッフ、そして選手たちだ。ご存知の通り、非常に厳しい内容だった。ワールドカップで、カタール代表の歴史で初めての勝点だ。いかなる状況においても、アッラーに感謝する」
 
　守護神は「カタール代表は強いチームだ」と力をこめる。「我々は次のラウンドに進出できるだろう」とも。

　次戦は18日に共催国カナダと相まみえる。アブナダは「ワールドカップに簡単な試合などない。どの試合も難しい。我々にとっては、勝点３を懸けた試合になる」と気合を入れた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！

 