カービィの実用的な“掃除グッズ”がプライズで登場 デスク周りで活躍するクリーナーやハンディモップなど全5種
フリューは、人気ゲームシリーズ『星のカービィ』のプライズ（クレーンゲーム景品）を、フリューオリジナルシリーズ『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾商品として、6月上旬より順次全国のアミューズメント施設にて展開する。
【全商品写真あり】実用的なカービィ＆ワドルディの“おそうじ”アイテム全5種
今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持って“おそうじ”を頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、片付けに便利なバスケットなど、“おそうじ”時間を楽しく彩る全5アイテムを届ける。見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えている。
約29センチの『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ〜クリーン〜』は、頭に巻いたグリーンの星柄のバンダナがポイント。ほうきを持ったポーズが愛らしいぬいぐるみとなっている。
『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』は、ふわふわとしたやわらかい素材でデスク回りの細かい汚れをやさしく拭き取れる実用性を兼ね備えたアイテム。「えがお」と「おすまし」のカービィのほか、ワドルディも加えた全3種類をラインナップ。手に取りやすいサイズ感なので、日常のちょっとした“おそうじ”時間を気軽に楽しくサポートする。
『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』は、カービィとワドルディのフェイスデザインが目を引く、存在感のある布製バスケット。外側には複数のポケットが付いており、小物を分けて収納できる実用的な仕様が特徴となっている。部屋の整理整頓はもちろん、日用品の収納にも活躍するアイテムとなっている。
『Kirby★Diary osouji マスコット』は、ほうきやぞうきんを手に“おそうじ”を頑張るカービィたちの姿を表現。星柄のバンダナを身に着けたデザインや、それぞれ異なるポーズ・表情が魅力で、並べて飾りたくなる可愛らしさ。コンパクトなサイズ感なので、バッグの装着やお部屋のアクセントとしても楽しめる。
『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』は、シリーズならではのポップなデザインが目を引く実用アイテム。“むてきキャンディー”をモチーフにした柄の上に小さなカービィが乗ったデザインで、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えている。ふわっとしたモップ部分で細かなホコリをしっかりキャッチし、気軽な掃除にもぴったりです。
日常の中で自然と使用されるアイテムが、カービィたちと一緒に楽しむ“おそうじ時間”を、より心地よく彩る。
■6月展開予定商品
・Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ〜クリーン〜
・Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー（カービィ／ワドルディ 全3種類）
■7月展開予定商品
・Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット（カービィ／ワドルディ）
・Kirby★Diary osouji マスコット（カービィ／ワドルディ 全3種類）
・Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ
【全商品写真あり】実用的なカービィ＆ワドルディの“おそうじ”アイテム全5種
今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持って“おそうじ”を頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、片付けに便利なバスケットなど、“おそうじ”時間を楽しく彩る全5アイテムを届ける。見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えている。
『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』は、ふわふわとしたやわらかい素材でデスク回りの細かい汚れをやさしく拭き取れる実用性を兼ね備えたアイテム。「えがお」と「おすまし」のカービィのほか、ワドルディも加えた全3種類をラインナップ。手に取りやすいサイズ感なので、日常のちょっとした“おそうじ”時間を気軽に楽しくサポートする。
『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』は、カービィとワドルディのフェイスデザインが目を引く、存在感のある布製バスケット。外側には複数のポケットが付いており、小物を分けて収納できる実用的な仕様が特徴となっている。部屋の整理整頓はもちろん、日用品の収納にも活躍するアイテムとなっている。
『Kirby★Diary osouji マスコット』は、ほうきやぞうきんを手に“おそうじ”を頑張るカービィたちの姿を表現。星柄のバンダナを身に着けたデザインや、それぞれ異なるポーズ・表情が魅力で、並べて飾りたくなる可愛らしさ。コンパクトなサイズ感なので、バッグの装着やお部屋のアクセントとしても楽しめる。
『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』は、シリーズならではのポップなデザインが目を引く実用アイテム。“むてきキャンディー”をモチーフにした柄の上に小さなカービィが乗ったデザインで、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えている。ふわっとしたモップ部分で細かなホコリをしっかりキャッチし、気軽な掃除にもぴったりです。
日常の中で自然と使用されるアイテムが、カービィたちと一緒に楽しむ“おそうじ時間”を、より心地よく彩る。
■6月展開予定商品
・Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ〜クリーン〜
・Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー（カービィ／ワドルディ 全3種類）
■7月展開予定商品
・Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット（カービィ／ワドルディ）
・Kirby★Diary osouji マスコット（カービィ／ワドルディ 全3種類）
・Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ
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