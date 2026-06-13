「ファーム・西地区、ソフトバンク７−２阪神」（１３日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに敗北した。先発の茨木が５回６安打４失点（自責３）と試合を作れず。打者陣はソフトバンク・大関の前になかなか好機を作ることができなかったが、五回に遊ゴロの間に１点を返すと、八回には小野寺に適時打が飛び出した。ドラフト２位の谷端（日大）は六回に遊撃内野安打で４戦連続安打とした。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の茨木は立ち上がり良かったが、中盤につかまった。

「立ち上がりは良かったんだけどな。まあ茨木の時はよくエラーがね（多い）。この前のジャイアンツ戦もそうだけど。１点で凌いでほしいとこだけど。良かったよ。茨木は前半。だからそこのいつもの足引っ張られて気の毒だけど、なんとか１点で抑えて最少失点で。というところでの粘り。この前のジャイアンツ戦もそうだけどね。気の毒なところもあるわ」

−実績のある大関の前に２得点に終わった。

「今ね、（大関は）調子悪くて落ちてきてるんだろうけど、若い子にとっては、まだまだポップフライだとか凡打に打ち取られるケースが多かったっていうところはね、いい勉強になったんじゃない」

−大関の投球からどんな学びを得ることが出来るか。

「低めに集めてるやん。キャッチャーのキャッチングにしても良いけど。やっぱり低めに、右バッターの低めだからゴロアウトが多いでしょ。もううちの右バッター全部引っ張ってショートゴロ、サードゴロという凡打が多かったり。ちょっと高めにいくとポップフライという形で。そういうところのコントロールというかね。低めに集めてるよ」

−唯一の適時打は小野寺。

「まあ、１日１本や。昨日も１本でしょ。でも小野寺は１本は最低ノルマだから。４番今任せてるわけで、うん、そのぐらいはやっぱりね」

−谷端は４戦連続安打をマークした。

「ボテボテのショートゴロや。スリーボールから。打っていいんだよ。彼の積極性をすごくね。今日はショートゴロやったか（※）。スリーボールで。彼の良いところはあそこ打ちに行くねん。あそこを仕留められるバッターになっていってほしいわ。そういう積極性は持ってんねん。『スリーボールからも打て』って言うて打ちよる。あの当たりだけど。大関クラスになると甘い真ん中来ないけどね。あれを左中間とかに仕留められなきゃいかん。打ち損じている」

※谷端は三回２死一、三塁で３ボール０ストライクから遊ゴロに倒れた。