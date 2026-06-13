MJ以来の快挙を成し遂げたニックスのOG・アヌノビーがファイナルMVP候補のトップに浮上

6月12日（現地時間11日、日付は以下同）。『NBA.com』は、11日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われた「NBAファイナル2026」第4戦を終えた翌日に、ファイナルMVP候補ランキングを更新した。

ニューヨーク・ニックスは、この試合で第3クォーター序盤に29点差も引き離されたが、決して諦めることはなかった。徐々に詰め寄っていき、最後はOG・アヌノビーが残り1.2秒に勝敗を決するティップショットを決め切り、107－106でニックスがサンアントニオ・スパーズを下した。

すると、アヌノビーがファイナルMVP候補のトップに浮上。第4戦でプレーオフキャリアハイの33得点を奪った28歳のフォワードは、残り30秒を切ってからディアロン・フォックスのレイアップをブロックし、オフェンシブ・リバウンドからティップショットを決めた。

プレー・バイ・プレーが導入された1997－98シーズン以降、NBAファイナルの大舞台で残り30秒を切ってスティールまたはブロックを決め、決勝弾も沈めたのはわずか2人。第4戦のアヌノビーと、1998年のファイナル第6戦の“MJ”ことマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）しかいない。

そのアヌノビーは、スパーズとのファイナル4試合を終えてシリーズ平均23.8得点4.0リバウンド1.3アシスト1.0スティール1.5ブロックに加え、フィールドゴール成功率58.0パーセント、3ポイントシュート成功率55.6パーセント、フリースロー成功率91.7パーセントの好成績。

3勝1敗でNBAチャンピオンへ王手をかけているニックスは、14日に敵地フロストバンク・センターへ乗り込み、スパーズとのシリーズ第5戦へ臨む。最新版のファイナルMVP候補ランキングトップ5は下記のとおり。



※以降チーム名は略称

◆■『NBA.com』による最新版のファイナルMVP候補5選手

１位 OG・アヌノビー（ニックス）



２位 カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



３位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）



４位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）



５位 ディラン・ハーパー（スパーズ）

【動画】ファイナル第4戦で33得点をマークしたアヌノビー！





