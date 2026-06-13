音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」を前に、１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京でレッドカーペットセレモニーが行われた。

人気アイドルデュオ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」は初めてのレッドカーペットセレモニーに登壇。２人が姿を見せると沿道の観客から大歓声が上がった。アンバサダーの中島健人から「かわいいかわいい後輩」と呼び込まれると、永瀬廉は「カーペットの幅がこんなに広いんだなって。授賞式の規模感が…」と驚きを隠せない様子だ。

キンプリは「Ｔｈｅａｔｅｒ」が最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）にノミネート。惜しくも受賞はならなかったが、この１年を振り返り、高橋海人は「自分たちの音楽に対する表現、何をもってＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅなのかと突き詰めた１年」と感慨深げ。「２人だからできる表現がこんなにあるんだって驚いてます」と手応えを明かし「これからも安心と刺激を与えられる２人でいたい」と語った。