石川恋、中学校＆高校の通学は「毎日が登山」 山の中腹に校舎が
俳優の石川恋が13日、都内で行われた映画『祝山』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥
作品に絡め「山」のエピソードを話すことに。石川は「栃木出身なんですけど、通っていた中学校と高校が山の中腹にあった。毎日、登下校が登山（笑）。結構な坂だった。自転車で駐輪場まで行って、そこから校舎まで入るまでに、すごい坂を登った。部活でも山でランニングをしたり、つらい思い出が」と苦笑い。それでも得た経験も大きかったそうで「体力が、それでつきました。毎日が登山で」と笑顔で話していた。
本作は、加門七海氏が自身の実体験を下敷きに執筆した同名小説が原作。人が足を踏み入れてはならない“禁足地”にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れてしまった人々の逃れられない運命を描いた作品で、刊行以来、多くの読者に戦慄を与えてきたロングセラーとなる。主演は10年ぶりのホラー映画主演となる橋本愛が務める。
そのほか、橋本愛、久保田紗友、草川拓弥（超特急）、武田真悟監督も参加した。
【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥
作品に絡め「山」のエピソードを話すことに。石川は「栃木出身なんですけど、通っていた中学校と高校が山の中腹にあった。毎日、登下校が登山（笑）。結構な坂だった。自転車で駐輪場まで行って、そこから校舎まで入るまでに、すごい坂を登った。部活でも山でランニングをしたり、つらい思い出が」と苦笑い。それでも得た経験も大きかったそうで「体力が、それでつきました。毎日が登山で」と笑顔で話していた。
そのほか、橋本愛、久保田紗友、草川拓弥（超特急）、武田真悟監督も参加した。