高市首相は１３日午後、英国・イタリア・フランス３か国歴訪に向け、チャーター機で羽田空港を出発した。

フランスでは、就任後初となる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に臨む。出発に先立ち、首相は首相公邸で記者団の取材に応じ、レアアース（希土類）など重要鉱物の「共同備蓄連携構想」をＧ７サミットで提案すると表明した。レアアースの輸出規制で経済的威圧を強める中国への対抗が念頭にある。

首相は、「アジアの代表として出ていくという思いを持って、インド太平洋の視点も含め、日本の立場と取り組みを積極的に発信していきたい」と語った。

１４日にはロンドンでスターマー英首相と、１５日にはローマでメローニ伊首相とそれぞれ会談し、経済安全保障や、人工知能（ＡＩ）など先端技術分野での２国間協力の推進を確認する。

フランス東部エビアンで１５〜１７日に開かれるＧ７サミットでは、緊迫する中東情勢などを議論し、石油備蓄強化の支援などエネルギー安全保障を巡る３原則を提唱する方針だ。サミット期間中、米国のトランプ大統領との会談も模索している。