2026年6月13日（土） MLB エンゼルス vs レイズ 試合結果
開催：2026.6.13
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 4 - 3 [レイズ]
MLBの試合が13日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。
エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。
1回裏、5番 トレイ・マンシーニ 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2-0 TB
3回裏、7番 ニック・マドリガル 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 TB、8番 ローガン・オハピー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 TB
5回表、2番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 4-2 TB
9回表、2番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 4-3 TB
試合は4対3でエンゼルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで6勝4敗0S。エンゼルスのゼファジャンにセーブがつき、3勝3敗2Sとなっている。
ここまでエンゼルスは28勝42敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レイズは40勝26敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-13 14:20:30 更新