開催：2026.6.13

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 4 - 3 [レイズ]

MLBの試合が13日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

1回裏、5番 トレイ・マンシーニ 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2-0 TB

3回裏、7番 ニック・マドリガル 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 TB、8番 ローガン・オハピー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 TB

5回表、2番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 4-2 TB

9回表、2番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 4-3 TB

試合は4対3でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで6勝4敗0S。エンゼルスのゼファジャンにセーブがつき、3勝3敗2Sとなっている。

ここまでエンゼルスは28勝42敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レイズは40勝26敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:30 更新