母は「パスポートは7月まで待てば7000円安い」と言います。でも8月に友人との旅行があり不安です…それでも値下げを待つべきでしょうか？

7月からパスポートが「7000円安くなる」とは本当？

まず確認しておきたいのが料金です。実際には、すべての人のパスポート代が一律7000円下がるわけではありません。

制度変更は、申請方法や手続き内容によって、手数料が異なるケースもあります。申請手数料については、外務省や都道府県のパスポート窓口など、公式情報で確認して判断することが大切です。

仮に安くなるとしても、そのために申請を遅らせ、出張に間に合わなくなっては本末転倒です。特に仕事で海外へ行く可能性がある場合、金額だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。



パスポートは申請から受け取りまで意外と時間がかかる

パスポートは、申請したその日に受け取れるものではありません。通常でも申請から受け取りまで1～2週間程度かかることが多く、地域によって日数は異なります。

さらに、夏休み前や大型連休前は申請者が増えやすく、窓口が混雑する傾向があります。そのため、通常より待ち時間が長くなる可能性もあります。

また、初めて取得する人や、有効期限が切れている人は、戸籍謄本（全部事項証明書）などの必要書類を準備しなければなりません。書類不備などで再提出になると、発行までの期間が想定より長引く可能性もあります。

特に海外出張の可能性がある場合は、急なスケジュール変更にも対応できるよう、早めに準備しておくほうが安心でしょう。



数千円の節約より「すぐ動ける安心感」が大切な場合もある

もちろん、手数料が安くなるのであれば、申請時期を調整したいと考える人もいるでしょう。しかし、手数料の改定時期と旅行のタイミングが重なる可能性がある場合は早めに準備しておくことが重要です。

パスポートは、一度取得すれば長期間利用できます。急な旅行の予定が入った際にあわてず対応できることを考えると、早めに取得しておくメリットは小さくありません。



旅行の予定があるなら早めの申請が安心

パスポートの手数料変更は気になる話題ですが、「本当に自分が対象なのか」「いつから始まるのか」を正確に確認することが大切です。

そして、8月に旅行の予定があるなら、値下げを待つよりも、早めに申請しておくほうが安心です。特に初めて取得する場合や、有効期限切れから長期間経っている場合は、想像以上に準備へ時間がかかることがあります。

数千円の節約も大切ですが、仕事への影響や精神的な不安を減らせるメリットはそれ以上に大きいかもしれません。

「もし急に出張が決まっても大丈夫」という状態を作っておけば、余計な心配をせずに仕事や出張準備を進められます。今後も海外へ行く可能性があるなら、早めにパスポートを取得しておくと、急な予定にも対応しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー