後藤久美子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の後藤久美子（52）が、元F1ドライバーで実業家のジャン・アレジ氏（62）とのパートナーシップを解消したことを発表した。13日に所属事務所を通じてコメントを寄せ、長年連れ添ったパートナーとの関係に区切りをつけたことを明かした。

【写真】元F1レーサーのジャン・アレジ氏

　後藤は「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」と報告した。

　続けて、「今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います」とコメント。親としての関係は今後も続けていく考えを示した。最後は「親族への取材等につきましては、何卒お控え頂けますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけている。

　後藤は、1974年3月26日生まれ、東京都出身。1986年、NHKドラマ『テレビの国のアリス』で俳優デビュー。“国民的美少女”と呼ばれ、映画、テレビ、CMなどで活躍。88年、『ゴールデン・アロー賞』で新人賞（放送）を受賞。96年、渡仏し、F1レーサーのジャン・アレジと家族をもうけた。

■後藤久美子コメント全文
私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりました
ジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました。
今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います。

尚、親族への取材等につきましては、何卒お控え頂けますよう、心よりお願い申し上げます。