プロデューサーとしても活動の黒嵜菜々子、『FLASH』で魅せた2年半ぶりの美水着グラビア♡
東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売
黒嵜菜々子が『FLASH』で2年半ぶりのグラビアを披露！
アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーとしても活動するタレントの黒嵜菜々子が、本日発売の『FLASH』に登場。同誌では2年半ぶりとなる貴重なグラビアを披露している。
圧倒的な美貌が弾ける、ファン待望の久しぶりの水着姿は必見だ。
【プロフィール】
黒嵜菜々子（くろさき・ななこ）
23歳 2003年５月16日生まれ 東京都出身 T160
2015年から芸能活動を開始。2020年にはアイドルグループ「Peel the Apple」の結成メンバーとなり、2024年に卒業。2025年にはアイドルを完全卒業し、現在はタレント兼「Root mimi」のプロデューサーとして活動している。
そのほか最新情報は、公式X（@0516_nanako）、公式Instagram（@kurosaki0516）にて
【クレジット】
黒嵜菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑