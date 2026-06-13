あす6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。

主演・志尊淳、京本大我の“ミンタク”コンビ、拓人によって再会を果たした“実父・優”役の田辺誠一、ホテル支配人役とベルマン役の矢柴俊博、松岡卓弥（MATSURI）がクランクアップを迎えた。

まずはファングムホテルのシーンには欠かせない支配人・水島役とベルマン・夏目役で毎回SNSを沸かせた矢柴、松岡が一緒にクランクアップ。「ありがとうございます！」と花束を受け取り満面の笑みで松岡が矢柴を見た途端、 矢柴がすかさず「決まりだから」とまさかの一発ギャグをムチャぶり！動揺しながらも松岡が「あっ！キャベツに虫がついてる！“キャー！別”のにしよう！」と渾身のダジャレを披露して、現場は一気に和やかな笑いに包まれた。

松岡は「今回初めてのドラマでたくさん学ばせていただいて、本当にたくさんの大先輩方とご一緒できて、経験値をたくさん積めた気がしました。本当に今回このドラマに参加することができて、とても毎日幸せでした。またどこかで皆さんとご一緒できるように一生懸命頑張りますので、どうか皆さん健康でいてください。ありがとうございました！」とドラマ初出演を終え晴れやかな笑顔を見せた。

矢柴は「ありがとうございました。登場人物が限られている中でまるで劇団みたいに、このメンバーだけで物語にいろんな谷や山を作り出していて、すごいことだったと思います。スタッフの方々も一緒になって、この“劇団”でいろんな谷や山を作ってくださって、本当にいい画を作っていただいて。久しぶりにストレートな愛のドラマをやってた感じがします。素敵でした。どうもありがとうございました」と作品全体への深い愛情を込めた支配人さながらの挨拶で締めた。

そして6月某日、主演でキム・ミンソク/青木照役の志尊、拓人役の京本、ミンソクの実父・青木優役の田辺がクランクアップを迎え、本作は無事オールクランクアップした。

この日は拓人と優、ミンソクと優それぞれのシーンの撮影。第9話では、拓人の仲立ちにより優からの移植手術で命をとりとめながらも、死んだと思っていた優が生きていたことを知り、その事実を受け止めきれないまま日本を去ったミンソク。果たして23年の時を経て親子の絆を取り戻すことができるのか…という重要なシーンで撮影を締めくくった。

ムードメーカー的存在でもあり、恋のライバルから親友へ…“ミンタク”コンビの絆でドラマを大いに盛り上げた拓人役の京本は「早かったですね。3月から皆さん本当にお世話になりました。ありがとうございます。個人的に拓人は今まで演じてきた中でもずば抜けて明るい陽気な役でありながら、繊細な心の持ち主でもあったので、すごく演じがいのある役でした。最後まで本当にいい人だったので、演じている時も日常の演じてない時間も明るく過ごせたというのが大きかったなと思います。子どもたちもたくさんいる作品だったので、現場に来るたびに明るく楽しくワイワイと、皆さん本当に仲が良くてすごくいい空気感の中でお芝居できて本当に幸せでした。最後も素敵なセリフで、気持ちよく拓人を終えることができたなと思います。本当に皆さんありがとうございました！」とキャラクターへの愛と現場への感謝を真っ直ぐな言葉で伝えた。

「10回切って倒れない木はない」ドラマのタイトルでもある言葉をミンソク（照）に教えた実父・優を演じ、最終回目前でまさかの登場を果たした田辺。「この作品に参加できて本当によかったです。毎週オンエアをドキドキしながら見て、ミンソクがどんなことを感じて、何が起こっているのかをこの3か月蓄積していました。皆さんがすごく素敵で、本当に参加できてよかったです。ありがとうございました」と物語に立ち会えた喜びを語った。

ラストは今作で主演を務めた志尊。本格的な韓国ロケや韓国語での演技に挑戦するだけでなく、数々の試練に翻弄されるミンソクという難役を演じ切った。

スタッフから花束を受け取けとると「皆さん3ヶ月半お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の作品はインする前からものすごく思いが強くて、どうしたら作品がより良くなるか、どうしたらもっとキャラクターが良くなるかを考えるばかりに余裕がなくなってしまって、皆さんにご迷惑やご心配をおかけすることがたくさんあったと思います」と込み上げる思いを抑えながらコメント。続けて「でも皆さんが支えてくださって、今日こうして作品を撮り終えることができ、待ってくださっているファンの人たちに届けることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にお世話になりました。ありがとうございました」と作品と真摯に向き合ってきた時間を振り返り、3ヶ月半の間ともに歩んだスタッフへの感謝を述べた。

最終話 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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