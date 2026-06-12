「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）

オリックスに競り負けた阪神が今季ワーストの４連敗を喫し、４年連続で交流戦の負け越しも決定した。

中５日で先発した村上は、立ち上がりに出はなをくじかれた、初回１死で西川に初球の直球を捉えられ、右越えソロ。続く紅林には変化球を左翼席へ運ばれ、プロ入り初の２者連続被弾で２点を失った。チームは前カードのソフトバンク３連戦で計１０被弾しており、これで４試合連続で一発を許した。

ただ、二回以降は走者を出しながら粘りの投球を披露。五回は１死一、二塁で西川を二ゴロ併殺に料理するなど、懸命に味方の援護を待った。７回５安打２失点、１１１球の力投も白星はならなかった。

打線は三回に２死満塁の好機をつくるも大山が左飛に凡退。ＮＰＢ４シーズン目で初先発となった相手右腕・ペルドモから得点は奪えなかった。

五回は２死からの連打と四球で再び満塁と攻め、大山が押し出し四球を選んで１点をかえした。しかし続く前川が遊ゴロに倒れて逆転はならなかった。入山、高島、吉田と前半５イニングで４投手を投入。六回以降も岩嵜、山崎、椋木と小刻みな継投の前に、苦戦を強いられた。