○ヨシックス <3221> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.46％にあたる15万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月15日から27年3月31日まで。



○コマースワン <4496> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月22日から11月12日まで。



○パワーファス <5950> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.85％にあたる55万株(金額で7700万円)を上限に、6月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○さくらさく <7097> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる10万6700株(金額で3億0014万7100円)を上限に、6月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年6月12日］



株探ニュース