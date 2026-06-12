M!LK（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/06/12】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。このたびGrand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストが発表された。

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◆M!LK「MAJ2026」出演決定


Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露。このたび追加パフォーマンスアーティストにM!LKが決定し、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests【LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド】、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われることとなった。（modelpress編集部）

◆テレビ放送予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

◆YouTubeライブ配信予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony[授賞式]
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）

◆Leminoライブ配信予定


・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土）午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり

◆ABEMAライブ配信予定


・6月13日（土）午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定

◆radikoライブ配信予定


radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要


・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

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