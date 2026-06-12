M!LK「MAJ2026」出演決定 Grand Ceremonyでパフォーマンス披露
【モデルプレス＝2026/06/12】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。このたびGrand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストが発表された。
【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露。このたび追加パフォーマンスアーティストにM!LKが決定し、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests【LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド】、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われることとなった。（modelpress編集部）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony[授賞式]
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土）午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり
・6月13日（土）午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
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【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
◆M!LK「MAJ2026」出演決定
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露。このたび追加パフォーマンスアーティストにM!LKが決定し、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests【LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド】、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われることとなった。（modelpress編集部）
◆テレビ放送予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
◆YouTubeライブ配信予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony[授賞式]
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
◆Leminoライブ配信予定
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配信
6月13日（土）午後1時00分〜※後日アーカイブ配信あり
・MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony生配信
6月13日（土）午後7時30分〜※後日アーカイブ配信あり
◆ABEMAライブ配信予定
・6月13日（土）午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル※当日のみの特別チャンネル）※番組URL：後日発行予定
◆radikoライブ配信予定
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」で完全ライブ配信。
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
・6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
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