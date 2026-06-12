14年連続総合司会の櫻井翔 音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』ポスター解禁
7月4日13時30分より放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、総合司会を務める櫻井翔が青い海と空を背景にたたずむ姿を捉えたポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』総合司会の櫻井翔
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサーが務め、市來玲奈・日本テレビアナウンサーがネクストゲート進行を担当。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。
今回解禁されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。「音楽の物語」というテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待を感じさせる仕上がりとなっている。
14回目の放送を迎える今年の『THE MUSIC DAY』。世代やジャンルを超えた豪華アーティストたちが集結し、それぞれの「音楽の物語」を届ける。この夏、音楽がつなぐ特別な一日が幕を開ける。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』総合司会の櫻井翔
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサーが務め、市來玲奈・日本テレビアナウンサーがネクストゲート進行を担当。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。
14回目の放送を迎える今年の『THE MUSIC DAY』。世代やジャンルを超えた豪華アーティストたちが集結し、それぞれの「音楽の物語」を届ける。この夏、音楽がつなぐ特別な一日が幕を開ける。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。