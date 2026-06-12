長尾謙杜がゲストで登場！ 塚田僚一と愛犬に高橋海人がサプライズ旅を計画 今夜の『坂上どうぶつ王国』
今夜6月12日19時放送の『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）は、なにわ男子・長尾謙杜がゲストで登場。A.B.C‐Z塚田僚一の愛犬・ルンルンの車イス生活に密着、王国ファミリーのKing ＆ Prince高橋海人が塚田＆愛犬にサプライズ旅を計画する。
【写真】長尾謙杜「海人くんも居てくれたので安心感もありました」 『坂上どうぶつ王国』のスタジオの様子
芸能界きっての動物好きである坂上忍と愉快な王国ファミリーの仲間たちが、動物について学び、動物から“生きることのすばらしさ”を知る本番組。
3匹の保護犬と一緒に暮らす塚田僚一（A.B.C‐Z）に密着。無事に断脚手術を終えたルンルンを、「もう一度歩かせてあげたい」という塚田の強い思いから、車イスを使用しての歩行という新たな挑戦に挑んできた。そして、塚田の後ろを追うように車イスを使って自分の脚で踏み出したルンルン。どんな困難も乗り越えてきた二人は強い絆で結ばれていたのだ。
平らな場所には少しずつ慣れてきたルンルンだが、塚田が不安視していた公園やコンクリートで車イスの練習を行うことに。これに塚田は「やっとこの日が来た！ どうなるか分からなかったけど。ルンルンが好きなことをやらせたい。この日を待ちわびていた」と率直に胸の内を明かす。
そして迎えた、待望の公園での車イスデビュー。「何事もだけど最初が大事。怖いとか不安とか思わせちゃうとなかなか次やってくれなくなる」と慎重な姿を見せる塚田。これからの車イス生活を左右するかもしれない実践となる。だが、“車イスで歩いてほしい”と、この日を夢見た塚田とはウラハラに、なかなか歩いてくれないルンルン…。果たして、ルンルンは無事に歩いてくれるのか？
また、ある日、塚田はルンルンに加え、ウィン、ファンも一緒に家族全員でドッグランを訪れる。約1ヵ月ぶりとなる全員そろってのお出かけでやってきたのは、ウィンと出会った思い出の場所。しかし、久しぶりのドッグランを走り回り、大満喫するウィン、ファンを前に、塚田はある不安を抱えていた…。それは一体何なのか？
そんな塚田家に、番組のレギュラーメンバーである高橋海人（King ＆ Prince）がやってくる。塚田と3匹に会いたいと話していた高橋が念願の対面を果たすことに。「うれしい！」と笑顔いっぱいの高橋を取り囲むように3匹は高橋の近くから離れず、ファンに至っては高橋になでられて思わずウットリした表情に。
今回、高橋が塚田家を訪れたのにはある理由が―。なんと、ロケをした日の3日後がルンルンの10歳の誕生日だという。そこで、高橋は「盛大な誕生日プランを計画して、普段から壁を乗り越えている二人におもてなしをしたい」とサプライズ旅を計画していることを話す。そして早速、塚田の愛車に乗って全員で出発。
高橋が塚田とルンルンに用意したのは、130坪のドッグランを併設した東京ドームおよそ2個分の広場がある大自然を感じられる場所。ワンちゃんにとっても人間にとっても最高の場所に、塚田はもちろん3匹のワンちゃんたちも楽しそうな表情を浮かべ、そんな様子を見た高橋も優しい笑顔で見守る。さらに、高橋は3匹にプレゼントを用意しており、3匹たちは無我夢中に。
続いて、一同は、ペット宿グランプリで殿堂入りを果たした、ワンちゃんと宿泊可能な施設へ向かうことに。ワンちゃんファーストで考えられた宿泊施設で、ここで高橋がルンルンにプレゼントしたいものは、なんとワンちゃん専用の温泉。日本で唯一のドッグランと人間＆ワンちゃんの温泉が併設された場所で、これには塚田も「初めて！」と大盛り上がり。
さらには、ペット栄養管理士が厳選した食材や、人間用の豪華フルコースをみんなで堪能。高級食材を前に、人もワンちゃんも大満足。果たして、塚田＆高橋はどんな旅を繰り広げるのか？
ゲスト出演したなにわ男子・長尾は「どうぶつが大好きなので、どうぶつに関する番組のお仕事ができて本当に楽しかったです。塚田くんの人の良さが伝わるVTRも感動しました。ぜひご覧いただければと思います！」と言葉を寄せた。
『坂上どうぶつ王国』は、フジテレビ系にて6月12日19時放送（※一部地域では放送時間・内容が異なる）
長尾のコメント全文は以下の通り。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
＜コメント全文＞
■長尾謙杜（なにわ男子）
――感想をお伺いできればと思います。
「すごい楽しかったです！ （高橋）海人くんも居てくれたので安心感もありましたし、久しぶりに坂上（忍）さんともお会いできてうれしかったです。今回は、先輩の塚田（僚一）くんのVTRを見ることができて本当に良かったです。同じ事務所の中でも唯一無二なことをしているなと感じました」
――特に印象に残っているところは？
「塚田くんの根っからの優しさがVTRに全部出ていましたし、底知れない優しさがあふれていました。本当にすてきな先輩です。塚田くんの性格が3匹のワンちゃんにも通ずる部分があって、やはり飼い主に似るのかなと感じました。あと、（高橋）海人くんが塚田くんのおうちに行かれていて、僕も行きたいなと思いました！」
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
「どうぶつが大好きなので、どうぶつに関する番組のお仕事ができて本当に楽しかったです。塚田くんの人の良さが伝わるVTRも感動しました。ぜひご覧いただければと思います！」
【写真】長尾謙杜「海人くんも居てくれたので安心感もありました」 『坂上どうぶつ王国』のスタジオの様子
芸能界きっての動物好きである坂上忍と愉快な王国ファミリーの仲間たちが、動物について学び、動物から“生きることのすばらしさ”を知る本番組。
平らな場所には少しずつ慣れてきたルンルンだが、塚田が不安視していた公園やコンクリートで車イスの練習を行うことに。これに塚田は「やっとこの日が来た！ どうなるか分からなかったけど。ルンルンが好きなことをやらせたい。この日を待ちわびていた」と率直に胸の内を明かす。
そして迎えた、待望の公園での車イスデビュー。「何事もだけど最初が大事。怖いとか不安とか思わせちゃうとなかなか次やってくれなくなる」と慎重な姿を見せる塚田。これからの車イス生活を左右するかもしれない実践となる。だが、“車イスで歩いてほしい”と、この日を夢見た塚田とはウラハラに、なかなか歩いてくれないルンルン…。果たして、ルンルンは無事に歩いてくれるのか？
また、ある日、塚田はルンルンに加え、ウィン、ファンも一緒に家族全員でドッグランを訪れる。約1ヵ月ぶりとなる全員そろってのお出かけでやってきたのは、ウィンと出会った思い出の場所。しかし、久しぶりのドッグランを走り回り、大満喫するウィン、ファンを前に、塚田はある不安を抱えていた…。それは一体何なのか？
そんな塚田家に、番組のレギュラーメンバーである高橋海人（King ＆ Prince）がやってくる。塚田と3匹に会いたいと話していた高橋が念願の対面を果たすことに。「うれしい！」と笑顔いっぱいの高橋を取り囲むように3匹は高橋の近くから離れず、ファンに至っては高橋になでられて思わずウットリした表情に。
今回、高橋が塚田家を訪れたのにはある理由が―。なんと、ロケをした日の3日後がルンルンの10歳の誕生日だという。そこで、高橋は「盛大な誕生日プランを計画して、普段から壁を乗り越えている二人におもてなしをしたい」とサプライズ旅を計画していることを話す。そして早速、塚田の愛車に乗って全員で出発。
高橋が塚田とルンルンに用意したのは、130坪のドッグランを併設した東京ドームおよそ2個分の広場がある大自然を感じられる場所。ワンちゃんにとっても人間にとっても最高の場所に、塚田はもちろん3匹のワンちゃんたちも楽しそうな表情を浮かべ、そんな様子を見た高橋も優しい笑顔で見守る。さらに、高橋は3匹にプレゼントを用意しており、3匹たちは無我夢中に。
続いて、一同は、ペット宿グランプリで殿堂入りを果たした、ワンちゃんと宿泊可能な施設へ向かうことに。ワンちゃんファーストで考えられた宿泊施設で、ここで高橋がルンルンにプレゼントしたいものは、なんとワンちゃん専用の温泉。日本で唯一のドッグランと人間＆ワンちゃんの温泉が併設された場所で、これには塚田も「初めて！」と大盛り上がり。
さらには、ペット栄養管理士が厳選した食材や、人間用の豪華フルコースをみんなで堪能。高級食材を前に、人もワンちゃんも大満足。果たして、塚田＆高橋はどんな旅を繰り広げるのか？
ゲスト出演したなにわ男子・長尾は「どうぶつが大好きなので、どうぶつに関する番組のお仕事ができて本当に楽しかったです。塚田くんの人の良さが伝わるVTRも感動しました。ぜひご覧いただければと思います！」と言葉を寄せた。
『坂上どうぶつ王国』は、フジテレビ系にて6月12日19時放送（※一部地域では放送時間・内容が異なる）
長尾のコメント全文は以下の通り。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
＜コメント全文＞
■長尾謙杜（なにわ男子）
――感想をお伺いできればと思います。
「すごい楽しかったです！ （高橋）海人くんも居てくれたので安心感もありましたし、久しぶりに坂上（忍）さんともお会いできてうれしかったです。今回は、先輩の塚田（僚一）くんのVTRを見ることができて本当に良かったです。同じ事務所の中でも唯一無二なことをしているなと感じました」
――特に印象に残っているところは？
「塚田くんの根っからの優しさがVTRに全部出ていましたし、底知れない優しさがあふれていました。本当にすてきな先輩です。塚田くんの性格が3匹のワンちゃんにも通ずる部分があって、やはり飼い主に似るのかなと感じました。あと、（高橋）海人くんが塚田くんのおうちに行かれていて、僕も行きたいなと思いました！」
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
「どうぶつが大好きなので、どうぶつに関する番組のお仕事ができて本当に楽しかったです。塚田くんの人の良さが伝わるVTRも感動しました。ぜひご覧いただければと思います！」