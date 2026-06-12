ENHYPEN、日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」リリース決定 “おでかけ定番曲”に「たくさんの楽しい思い出を作ってほしい」
グローバルグループ・ENHYPENが、29日に日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」をリリースすることを12日、発表した。
【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」
「We’ll Be Fine」は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた楽曲となる。リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、今夏の“おでかけ定番曲”として広く愛される曲になることが期待される。公開されたデジタルカバーは、夏らしい水色の背景にポップでかわいらしいENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」があしらわれている。
ENHYPENは所属レーベル「BELIFT LAB」を通じて「この楽曲とENCHINを通して、日本にいるENGENE（ファンネーム）の皆さんに僕たちを近くに感じていただけるとうれしい。楽曲を聴きながら、たくさんの楽しい思い出を作ってほしい」と伝えた。
ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」は、ファンの日常に幸運と癒やしを届ける「ENGENEの友達（韓国語で“チング”）」を意味する名前で、人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届ける。ENGENE棒（ENHYPENのオフィシャルライトスティック）が入っているバッグであればどこへでも自由に移動でき、ファンと大切で楽しい日常を共にする存在として誕生した。ENHYPENのメンバーたちが名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、それぞれの個性が込められている。
ENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を開催中。今年5月にソウルで開幕し、7月、8月に南米・北米、10月にマカオ、12月から来年2月にかけて日本4大ドームツアーへと続く。来年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界21都市を巡る計33公演の大規模なツアーが開催される。
【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」
「We’ll Be Fine」は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた楽曲となる。リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、今夏の“おでかけ定番曲”として広く愛される曲になることが期待される。公開されたデジタルカバーは、夏らしい水色の背景にポップでかわいらしいENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」があしらわれている。
ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」は、ファンの日常に幸運と癒やしを届ける「ENGENEの友達（韓国語で“チング”）」を意味する名前で、人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届ける。ENGENE棒（ENHYPENのオフィシャルライトスティック）が入っているバッグであればどこへでも自由に移動でき、ファンと大切で楽しい日常を共にする存在として誕生した。ENHYPENのメンバーたちが名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、それぞれの個性が込められている。
ENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を開催中。今年5月にソウルで開幕し、7月、8月に南米・北米、10月にマカオ、12月から来年2月にかけて日本4大ドームツアーへと続く。来年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界21都市を巡る計33公演の大規模なツアーが開催される。