史上初の3ヵ国で開催するサッカーFIFAワールドカップ2026が開幕しました。

【映像】怪我のためチームを離脱した遠藤航選手

そんななか、日本サッカー協会は、キャプテンの遠藤航選手が怪我のためチームを離脱したことを発表しました。

遠藤選手は、自身のSNSで「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「W杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。」とコメントし、日本代表を引退することも明かしました。

遠藤選手に代わり、町野修斗選手が追加召集され、背番号「6」をつけます。

また、新キャプテンは、板倉滉選手が務めるということです。

森保ジャパンの初戦は日本時間15日、強豪オランダと対戦します。（ANNニュース）