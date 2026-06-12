「つらいです」遠藤航離脱に谷口彰悟が胸中吐露…”最後の挨拶なし”にも理解「難しい心情なのも十分分かる」
2026年６月11日（日本時間12日）、遠藤航の離脱を受け、谷口彰悟はまず「つらいです」と漏らした。
「航の気持ちを考えると、カタール・ワールドカップが終わってから、このチームをキャプテンとしてずっと引っ張ってきた選手ですし。怪我をしてからこの大会に向けて全力を尽くしてきたなかでの離脱だったので、航の気持ちを考えると正直、つらいです。チームへの影響は間違いなく大きいです」
遠藤離脱を知らされたのは、朝のミーティング。森保一監督から選手たちに伝えられたという。報告を受けた時は「驚いた」。
「ここから徐々に回復して合流してくると思ったし。多分本人もそういうつもりだったはずで。でも、いろんな判断のなかで離脱になった。何回も言いますけど、航の気持ちを考えるとすごくつらいです」
その後、「遠藤選手から直接言葉を聞きたかったという思いはありますか？」と尋ねると、谷口は冷静に次のように胸中を吐露した。
「もちろんその気持ちはありますけど。ただ、みんなの前で喋ることがなかなか難しい心情なのも十分理解できます。そこは何も特別に思うことはないです。航が切り替えてくれるというか、そういう選択をしてもらえれば全然いいです。僕らが最後話せなかったとか、そういうのはもうまったく心残りないというか。その気持ちは十分理解できるので、この場を通じて航に伝わればいいと思います」
悲しみを堪えながらも気丈な姿勢を崩さなかった谷口。遠藤の無念も胸に、ワールドカップの戦いに臨む。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「航の気持ちを考えると、カタール・ワールドカップが終わってから、このチームをキャプテンとしてずっと引っ張ってきた選手ですし。怪我をしてからこの大会に向けて全力を尽くしてきたなかでの離脱だったので、航の気持ちを考えると正直、つらいです。チームへの影響は間違いなく大きいです」
「ここから徐々に回復して合流してくると思ったし。多分本人もそういうつもりだったはずで。でも、いろんな判断のなかで離脱になった。何回も言いますけど、航の気持ちを考えるとすごくつらいです」
その後、「遠藤選手から直接言葉を聞きたかったという思いはありますか？」と尋ねると、谷口は冷静に次のように胸中を吐露した。
「もちろんその気持ちはありますけど。ただ、みんなの前で喋ることがなかなか難しい心情なのも十分理解できます。そこは何も特別に思うことはないです。航が切り替えてくれるというか、そういう選択をしてもらえれば全然いいです。僕らが最後話せなかったとか、そういうのはもうまったく心残りないというか。その気持ちは十分理解できるので、この場を通じて航に伝わればいいと思います」
悲しみを堪えながらも気丈な姿勢を崩さなかった谷口。遠藤の無念も胸に、ワールドカップの戦いに臨む。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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