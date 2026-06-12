ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４３９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 50357.95（+439.17 +0.88%）
ナスダック 25401.61（+232.11 +0.92%）
CME日経平均先物 64920（大証終比：+580 +0.90%）
欧州株式11日GMT16:15
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.141（-0.002）
10年債 4.526（-0.026）
30年債 5.004（-0.025）
期待インフレ率 2.328（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.453（-0.041）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.96（+0.93 +1.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4108.80（-24.50 -0.59%）
ビットコイン（ドル）
62771.88（+1030.30 +1.67%）
（円建・参考値）
1007万8025円（+165415 +1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50357.95（+439.17 +0.88%）
ナスダック 25401.61（+232.11 +0.92%）
CME日経平均先物 64920（大証終比：+580 +0.90%）
欧州株式11日GMT16:15
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.141（-0.002）
10年債 4.526（-0.026）
30年債 5.004（-0.025）
期待インフレ率 2.328（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.453（-0.041）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.96（+0.93 +1.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4108.80（-24.50 -0.59%）
ビットコイン（ドル）
62771.88（+1030.30 +1.67%）
（円建・参考値）
1007万8025円（+165415 +1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ