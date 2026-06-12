NY株式11日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　50357.95（+439.17　+0.88%）
ナスダック　　　25401.61（+232.11　+0.92%）
CME日経平均先物　64920（大証終比：+580　+0.90%）

欧州株式11日GMT16:15
英FT100　 10303.88（+49.07　+0.48%）
独DAX　 24209.71（+14.40　+0.06%）
仏CAC40　 8200.80（+38.97　+0.48%）

米国債利回り
2年債　 　4.141（-0.002）
10年債　 　4.526（-0.026）
30年債　 　5.004（-0.025）
期待インフレ率　 　2.328（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.044）
英　国　　4.905（-0.026）
カナダ　　3.453（-0.041）
豪　州　　4.895（+0.005）
日　本　　2.678（-0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.96（+0.93　+1.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4108.80（-24.50　-0.59%）

ビットコイン（ドル）
62771.88（+1030.30　+1.67%）
（円建・参考値）
1007万8025円（+165415　+1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ