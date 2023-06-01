　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比50円高の6万4530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては312.73円高。出来高は1万185枚となっている。

　TOPIX先物期近は3836.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.15ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64530　　　　　 +50　　　 10185
日経225mini 　　　　　　 64525　　　　　 +30　　　182738
TOPIX先物 　　　　　　　3836.5　　　　　　-8　　　 17857
JPX日経400先物　　　　　 34700　　　　　 -30　　　　 229
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　+0　　　　 418
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　+3.5　　　　　 2

株探ニュース