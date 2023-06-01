日経225先物：12日0時＝50円高、6万4530円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比50円高の6万4530円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては312.73円高。出来高は1万185枚となっている。
TOPIX先物期近は3836.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64530 +50 10185
日経225mini 64525 +30 182738
TOPIX先物 3836.5 -8 17857
JPX日経400先物 34700 -30 229
グロース指数先物 698 +0 418
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3836.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64530 +50 10185
日経225mini 64525 +30 182738
TOPIX先物 3836.5 -8 17857
JPX日経400先物 34700 -30 229
グロース指数先物 698 +0 418
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
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