JI BLUE・佐藤景瑚、軽快にボケて坪井慶介を翻ろう 與那城奨が大外からオーバーラップしてツッコミ
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）の『SAMURAI BLUE祭 点灯式』に参加した。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
トークコーナーのMCは、元日本代表の坪井慶介が担当。坪井世代はテレビで中継を見て盛り上がりを感じたが、現在はどこで盛り上がりを感じるのか、という質問が。佐藤は「SNSじゃないですか？シュートが入った瞬間とか、投稿の数がスゴい。『今のシュート、スゴかった』とか、『シュートがカッコよかった』とか、『シュート入った瞬間に見ていた景瑚がカッコよかった』とか」と小ボケをぶち込んだ。
これを聞き逃さなかったのが、佐藤がいたサイドと逆サイドの大外のレーンにいた與那城だった。「自分かい」と大外からオーバーラップしてツッコミを入れ、会場には笑いが。坪井は「今、自分のことだったんですか！今、一生懸命『ケイゴ』という名前の代表選手を思い出していた」と、佐藤に翻ろうされていたことをぶっちゃけて再び笑いが広がっていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
これを聞き逃さなかったのが、佐藤がいたサイドと逆サイドの大外のレーンにいた與那城だった。「自分かい」と大外からオーバーラップしてツッコミを入れ、会場には笑いが。坪井は「今、自分のことだったんですか！今、一生懸命『ケイゴ』という名前の代表選手を思い出していた」と、佐藤に翻ろうされていたことをぶっちゃけて再び笑いが広がっていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。