「変える必要がないじゃないですか」日本代表エースFWの興味深い証言…オランダ戦の行方を占う“JAPANスタイル”とは？

「変える必要がないじゃないですか」日本代表エースFWの興味深い証言…オランダ戦の行方を占う“JAPANスタイル”とは？