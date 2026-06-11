リース・ウィザースプーンが製作総指揮で参加！ 『キューティ・ブロンド』前日譚『エル』日本版本予告解禁
『キューティ・ブロンド』の前日譚（たん）を描く新シリーズ、Prime Originalドラマ『エル』シーズン1より、キービジュアル、日本版本予告映像が解禁された。
【動画】高校時代のエル・ウッズを描いた、『キューティ・ブロンド』最新作『エル』日本版本予告
本作では、ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズを描く。舞台は1995年。高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルは複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面。そんな日々のなか、エルは家族を心の支えとし、とりわけ母親との絆を深めていく。どんな困難も、互いに支え合うことで乗り越えられることを学んでいくエル。思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。
配信開始前ながらすでにシーズン2の製作も決定している本作は、『High School（原題）』、『インセキュア』で知られるローラ・キットレルが企画・制作を担当。キットレルとキャロライン・ドリース（『ヴァンパイア・ダイアリーズ』、『バットウーマン』）が共同ショーランナー兼製作総指揮を務める。
また、『キューティ・ブロンド』シリーズで主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーンほか、ローレン・ノイシュタッター（『ザ・モーニングショー』）、アマンダ・ブラウン（『キューティ・ブロンド』著者）、マーク・プラット（『ウィキッド 永遠の約束』、『ラ・ラ・ランド』）、ブラッド・バン・アラゴン（『イエロージャケッツ』）も製作総指揮として参加している。
『ピッチ・パーフェクト』のジェイソン・ムーアがシーズン1の第1話・第2話の監督を務めるほか、製作総指揮にも名を連ねている。さらに、ジュリア・ブラウネル（『THIS IS US／ディス・イズ・アス』）とイーライ・ウィルソン・ペルトン（『ブリジャートン家』）が共同製作総指揮、ブライアン・J・レイバーとアスミタ・パランジャペがプロデューサー、ジョージー・クレイヴンとジェン・リーガンがスーパーバイジングプロデューサーを務めている。
本作で主人公エル・ウッズ役を務めるのは、オーディションで選ばれたレクシー・ミネトリー。母エヴァ役としてジューン・ダイアン・ラファエル（『グレイス＆フランキー』）、父ワイアット役としてトム・エヴェレット・スコット（『13の理由』、『私たちの青い夏』）が出演。さらに、ジェイコブ・モスコヴィッツ（『Y2K（原題）』）、ガブリエル・ポリカーノ（『ベイビーガール』）、チャンドラー・キニー（『ゾンビーズ』シリーズ、『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』）、ザック・ルッカー（『ギークガール』）、エイミー・ピエッツ（『キャロライン in N.Y.』）らが参加している。
そのほか、ブラッド・ハーダー（『ヴァージンリバー』）、クロエ・ヴェッパー（『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス！？』シーズン6）、ダニエル・チャンド（『Pride（原題）』）、デヴィッド・バーカ（『ママと恋に落ちるまで』）、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク（『ドーソンズ・クリーク』）、ジェシカ・ベルキン（『アメリカン・ホラー・ストーリー：ホテル』）、ケイラ・メゾネ（『ハーレーはド真ん中』）、リサ・ヤマダ（『クルーエル・サマー』）、ローガン・シュロイヤー（『THIS IS US／ディス・イズ・アス』）、マット・オバーグ（『ボーン・レガシー』）、シャロン・テイラー（『アレックス･クロス 〜狙われた刑事〜』）が出演する。
Prime Originalドラマ『エル』は、Prime Videoにて7月1日より独占配信開始。
製作総指揮のリース・ウィザースプーン、Amazon MGMスタジオ グローバルテレビジョン部門責任者のピーター・フリードランダーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■リース・ウィザースプーン氏（製作総指揮）
世界中の皆さんが初めてエル・ウッズに出会ってから25年。今回、彼女がどのようにして私たちが愛してやまない“誰にも止められない存在”になったのか、その物語をお届けできることを夢のように感じています。レクシー・ミネトリーを見出し、彼女がエルという素晴らしいキャラクターを演じる姿を見守ることは、私のキャリアの中でも特に大きな喜びの一つでした。
本シリーズが描く“優しさ”、“ありのままの自分でいること”、“自分を信じること”というテーマは、オリジナル映画のファンの皆さんはもちろん、新たな視聴者の方々の心にも深く響くと確信しています。ハロー・サンシャインの素晴らしいチーム、Amazon、そして卓越した脚本家・監督陣とともに、エルの高校時代を描く作品を作り上げることができたのは大きな喜びです。
シーズン1を世界中の皆さんにお届けできることを楽しみにしています。そして、シーズン2の撮影を開始できることにも今から胸が高鳴っています。
■ピーター・フリードランダー（Amazon MGMスタジオ グローバルテレビジョン部門責任者）
『エル』は、エル・ウッズを長年にわたり、愛されるカルチャーアイコンへと押し上げた魅力である“強い信念”、“自信”、“前向きな姿勢”をしっかりと受け継ぎながら、観る人に新鮮で心に響く成長物語を届ける作品です。
今回シーズン2の製作を決定したことは、本シリーズのクリエイティブビジョンと、それを支える素晴らしい制作チームへの大きな信頼の表れです。
まずはシーズン1を通じて、多くの皆さんにエルの新たな旅路を楽しんでいただけることを期待しています。
【動画】高校時代のエル・ウッズを描いた、『キューティ・ブロンド』最新作『エル』日本版本予告
本作では、ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズを描く。舞台は1995年。高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルは複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面。そんな日々のなか、エルは家族を心の支えとし、とりわけ母親との絆を深めていく。どんな困難も、互いに支え合うことで乗り越えられることを学んでいくエル。思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。
また、『キューティ・ブロンド』シリーズで主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーンほか、ローレン・ノイシュタッター（『ザ・モーニングショー』）、アマンダ・ブラウン（『キューティ・ブロンド』著者）、マーク・プラット（『ウィキッド 永遠の約束』、『ラ・ラ・ランド』）、ブラッド・バン・アラゴン（『イエロージャケッツ』）も製作総指揮として参加している。
『ピッチ・パーフェクト』のジェイソン・ムーアがシーズン1の第1話・第2話の監督を務めるほか、製作総指揮にも名を連ねている。さらに、ジュリア・ブラウネル（『THIS IS US／ディス・イズ・アス』）とイーライ・ウィルソン・ペルトン（『ブリジャートン家』）が共同製作総指揮、ブライアン・J・レイバーとアスミタ・パランジャペがプロデューサー、ジョージー・クレイヴンとジェン・リーガンがスーパーバイジングプロデューサーを務めている。
本作で主人公エル・ウッズ役を務めるのは、オーディションで選ばれたレクシー・ミネトリー。母エヴァ役としてジューン・ダイアン・ラファエル（『グレイス＆フランキー』）、父ワイアット役としてトム・エヴェレット・スコット（『13の理由』、『私たちの青い夏』）が出演。さらに、ジェイコブ・モスコヴィッツ（『Y2K（原題）』）、ガブリエル・ポリカーノ（『ベイビーガール』）、チャンドラー・キニー（『ゾンビーズ』シリーズ、『プリティ・リトル・ライアーズ ORIGINAL SIN』）、ザック・ルッカー（『ギークガール』）、エイミー・ピエッツ（『キャロライン in N.Y.』）らが参加している。
そのほか、ブラッド・ハーダー（『ヴァージンリバー』）、クロエ・ヴェッパー（『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス！？』シーズン6）、ダニエル・チャンド（『Pride（原題）』）、デヴィッド・バーカ（『ママと恋に落ちるまで』）、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク（『ドーソンズ・クリーク』）、ジェシカ・ベルキン（『アメリカン・ホラー・ストーリー：ホテル』）、ケイラ・メゾネ（『ハーレーはド真ん中』）、リサ・ヤマダ（『クルーエル・サマー』）、ローガン・シュロイヤー（『THIS IS US／ディス・イズ・アス』）、マット・オバーグ（『ボーン・レガシー』）、シャロン・テイラー（『アレックス･クロス 〜狙われた刑事〜』）が出演する。
Prime Originalドラマ『エル』は、Prime Videoにて7月1日より独占配信開始。
製作総指揮のリース・ウィザースプーン、Amazon MGMスタジオ グローバルテレビジョン部門責任者のピーター・フリードランダーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■リース・ウィザースプーン氏（製作総指揮）
世界中の皆さんが初めてエル・ウッズに出会ってから25年。今回、彼女がどのようにして私たちが愛してやまない“誰にも止められない存在”になったのか、その物語をお届けできることを夢のように感じています。レクシー・ミネトリーを見出し、彼女がエルという素晴らしいキャラクターを演じる姿を見守ることは、私のキャリアの中でも特に大きな喜びの一つでした。
本シリーズが描く“優しさ”、“ありのままの自分でいること”、“自分を信じること”というテーマは、オリジナル映画のファンの皆さんはもちろん、新たな視聴者の方々の心にも深く響くと確信しています。ハロー・サンシャインの素晴らしいチーム、Amazon、そして卓越した脚本家・監督陣とともに、エルの高校時代を描く作品を作り上げることができたのは大きな喜びです。
シーズン1を世界中の皆さんにお届けできることを楽しみにしています。そして、シーズン2の撮影を開始できることにも今から胸が高鳴っています。
■ピーター・フリードランダー（Amazon MGMスタジオ グローバルテレビジョン部門責任者）
『エル』は、エル・ウッズを長年にわたり、愛されるカルチャーアイコンへと押し上げた魅力である“強い信念”、“自信”、“前向きな姿勢”をしっかりと受け継ぎながら、観る人に新鮮で心に響く成長物語を届ける作品です。
今回シーズン2の製作を決定したことは、本シリーズのクリエイティブビジョンと、それを支える素晴らしい制作チームへの大きな信頼の表れです。
まずはシーズン1を通じて、多くの皆さんにエルの新たな旅路を楽しんでいただけることを期待しています。