猫の『オス・メス』で変わる4つの特徴

猫の体つきや行動には、性ホルモンや野生時代の本能的な傾向が影響することがあります。まずは、性別による代表的な違いや特徴について見ていきましょう。

1.体格や顔立ちに違いが出やすい

一般的にオス猫は骨格がしっかりしており、メス猫に比べて体が大きくなりやすい傾向があります。特に未去勢のオスは縄張り争いから顔を守るために頬の皮が厚く張りやすく、顔つきに力強さが出ることも特徴です。

一方でメス猫は、比較的小柄でしなやかな体型になるケースが多いとされています。ただし、品種や遺伝、生活環境による差も大きいため、必ずしも性別だけで判断できるわけではありません。

2.縄張り意識の強さに差が見られることがある

オス猫は本能的に縄張り意識が強く出やすく、特に未去勢の場合はスプレーなどのマーキング行動を行ったり外への関心が強まったりすることがあります。落ち着きなく窓の外を見張るような行動が増えるケースも珍しくないでしょう。

対してメス猫は、自分のテリトリー内の「安心できる空間」を重視する傾向があり、特に環境の変化に対して敏感な一面を持ちます。引っ越しや模様替えなどでストレスを感じやすい子もいるため、急激な変化には配慮したいところです。

3.甘え方や距離感に個性が出やすい

オス猫は比較的人懐っこく、成猫になっても子猫のような気分で飼い主にべったり甘えるタイプが多いといわれています。飼い主の後をついて歩いたり、体の上に乗ってきたりする熱烈なアピールが見られることもあるでしょう。

一方のメス猫は、自立心が強く適度な距離感を好む傾向があるとされています。自分のタイミングで甘えに来るクールな子が多く、静かにそばへ寄り添うような落ち着いた愛情表現をする場合があります。

4.発情期の行動に違いがある

未避妊のメス猫は発情期を迎えると、オスを呼ぶために独特の大きな声で鳴いたり、ゴロゴロと床を転がったりして落ち着きがなくなることがあります。

未去勢のオス猫には明確な発情期はありませんが、発情中のメス猫の鳴き声やフェロモンに反応し、スプレー行動や突然の脱走を試みることがあります。これらは強いストレスや不慮の事故のリスクを伴うため、繁殖の予定がない場合は去勢・避妊手術について獣医師と相談することが推奨されます。

性別による性格の傾向

「オス猫はフレンドリーで甘えん坊、メス猫はクールで自立心が強め」と語られることが多いですが、これはあくまで大まかな傾向のひとつです。

実際には、子猫期の社会化や生活環境、飼い主との関わり方によって性格は大きく変化します。とても慎重で怖がりなオス猫もいれば、天真爛漫で人懐っこいメス猫も少なくありません。

また、去勢・避妊手術を受けることでホルモンの影響が穏やかになり、オス・メスともに性格が丸く穏やかになるケースもよく見られます。

性別だけで性格を分類するよりも、「その子が何を求めているか」を日々観察していく姿勢が、深い信頼関係づくりには欠かせません。

心がけたい接し方

オス・メスに関わらず、猫と暮らすうえでは「安心・安全な環境づくり」が何より大切です。

甘えん坊な子にはしっかり応えて触れ合う時間を作り、ひとりの時間を好む子には無理に構いすぎないよう意識すると、お互いにストレスを抱えにくくなります。

また、多頭飼育の場合は性別だけでなく、年齢や性格の相性にも注意が必要です。新しい猫を迎える際は急に距離を縮めようとせず、それぞれが独立して落ち着けるパーソナルスペースを確保してあげましょう。

トイレや食器、寝床を「猫の頭数＋1つ」用意しておくことも、小競り合いを防ぎ安心感につながる大切な工夫です。

まとめ

猫のオス・メスには、体格や行動、甘え方などに一定の傾向が見られることがあります。しかし、実際の性格や行動は個体差が非常に大きく、育った環境やその後の経験によってもさまざまに変化していきます。

「性別」という枠組みにとらわれすぎず、その子自身のペースや好みを尊重しながら接することが、穏やかな関係づくりへの近道です。日々の小さなサインを観察しながら、愛猫にとって一番心地よい距離感を探していきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)