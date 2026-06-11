村上ショージ、36歳・愛娘との焼肉デート 「娘さんかわいい」と反響
お笑いタレント・村上ショージが10日、自身のInstagramを更新し、愛娘と親子水入らずで焼肉ランチをしたことを報告。金髪の娘の姿に反響が寄せられている。
【写真】女優としても活動する娘・つみきのアップショット
村上は「昨日は楽しい楽しい一日でした」「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました」とつづり、焼肉店のガスコンロを挟んで愛娘で女優や芸術家として活躍するつみきとの2ショットを公開。さらに、30年ぶりというサシメシを食べたジミー大西との屋内での2ショットを公開している。
さらにその後、友人の合流して楽しいひとときを過ごしたようで、「しあわせでした」と締めくくった村上。コメント欄には「娘さんかわいい」「娘さん久しぶりに見ます 可愛いですね」「娘さんもジミーちゃんもいいお顔」「娘さんとの楽しい時間、ジミーちゃんと30年ぶりの2人ご飯。流れでお友達と合流しちゃうなんて素敵で楽しい一日だったのでしょう」といった反響が寄せられている。
引用：「村上ショージ」Instagram（@murakamis0528）
【写真】女優としても活動する娘・つみきのアップショット
村上は「昨日は楽しい楽しい一日でした」「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました」とつづり、焼肉店のガスコンロを挟んで愛娘で女優や芸術家として活躍するつみきとの2ショットを公開。さらに、30年ぶりというサシメシを食べたジミー大西との屋内での2ショットを公開している。
引用：「村上ショージ」Instagram（@murakamis0528）