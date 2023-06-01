　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円安の6万4200円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては20.73円高。出来高は1万4205枚となっている。

　TOPIX先物期近は3839ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.6ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64200　　　　　-140　　　 14205
日経225mini 　　　　　　 64205　　　　　-135　　　260936
TOPIX先物 　　　　　　　　3839　　　　　 -11　　　　9317
JPX日経400先物　　　　　 34700　　　　　-105　　　　 386
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　　-2　　　　 708
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース