日経225先物：11日0時＝140円安、6万4200円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円安の6万4200円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては20.73円高。出来高は1万4205枚となっている。
TOPIX先物期近は3839ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64200 -140 14205
日経225mini 64205 -135 260936
TOPIX先物 3839 -11 9317
JPX日経400先物 34700 -105 386
グロース指数先物 720 -2 708
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3839ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64200 -140 14205
日経225mini 64205 -135 260936
TOPIX先物 3839 -11 9317
JPX日経400先物 34700 -105 386
グロース指数先物 720 -2 708
東証REIT指数先物 売買不成立
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