11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円安の6万4200円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては20.73円高。出来高は1万4205枚となっている。



TOPIX先物期近は3839ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.6ポイント安で推移。



○主要先物価格・0時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 64200 -140 14205

日経225mini 64205 -135 260936

TOPIX先物 3839 -11 9317

JPX日経400先物 34700 -105 386

グロース指数先物 720 -2 708

東証REIT指数先物 売買不成立



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