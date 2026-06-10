有村架純、人生変えるチャンス掴むことを呼びかけるも「この映画に出てくることは違法なことです」 会場に笑い響く
俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
和歌子を演じた有村。最後のあいさつで有村は「この物語は人生を取り戻すために、みんなが劇中でで奮闘していくお話です。誰もが自分の現在地を確かめて『あれ、このままでいいのかな？』とか『自分自身変わりたい』とか、そういった感情になることって私もありますし、きっと皆さんの中にもあると思う。どんなタイミングでも自分の人生を今一度輝かせることはできる、そういうチャンスがいっぱいあるなって思っていて」と熱くメッセージ。
しかし、直後に「ただ、この映画の中に出てくることは違法なことなので」と口にすると会場には笑いが響いた。続けて「そうではないところで、皆さんにとって何か手助けになれるような作品になったらいいなと思います。ぜひ楽しい旅をお過ごしください」と発信していた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
和歌子を演じた有村。最後のあいさつで有村は「この物語は人生を取り戻すために、みんなが劇中でで奮闘していくお話です。誰もが自分の現在地を確かめて『あれ、このままでいいのかな？』とか『自分自身変わりたい』とか、そういった感情になることって私もありますし、きっと皆さんの中にもあると思う。どんなタイミングでも自分の人生を今一度輝かせることはできる、そういうチャンスがいっぱいあるなって思っていて」と熱くメッセージ。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。