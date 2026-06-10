広瀬アリス、『トイ・ストーリー5』世界初上映で涙 テイラー・スウィフト生歌に「とんでもないサプライズ」
ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）のワールドプレミアが現地時間6月9日、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターで開催され、俳優の広瀬アリスがレッドカーペットに登場した。あわせて、広瀬が本作の新キャラクター・リリーパッドの日本版声優を務めることも発表された。
【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告
本作は、人とおもちゃのかけがえのない絆を描き、世界中で愛され続ける『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。会場にはシリーズ1作目からウッディ役を務めるトム・ハンクス、バズ・ライトイヤー役のティム・アレンをはじめ、ピクサー・アニメーション・スタジオのCCO（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）であるピート・ドクターや、「君はともだち」などシリーズを彩ってきた作曲家ランディ・ニューマンらが集結した。
さらに、本作のために書き下ろされた新曲「I Knew It, I Knew You」を担当した世界的歌手のテイラー・スウィフトもサプライズ登場。会場は大歓声に包まれた。
初めて『トイ・ストーリー』の声優としてレッドカーペットを歩いた広瀬は、「とにかく熱量がすごいです！世界各国からたくさんの方々が来ていて、親子で来てたりカップルで来てたり、自分と同世代の人が来ていたり…本当に幅広い世代の方に愛されているんだなと感じました」と笑顔を見せた。
この日は白いドレス姿で登場し、耳元にはリリーパッドをイメージしたグリーンのアクセサリーを着用。「（アクセサリーは）リリーパッドカラーです。ここが私はすごく好きなポイントで、ネイルもリリーパッドにあわせてグリーンにしてきました」とこだわりを明かした。
レッドカーペットでは、アンドリュー・スタントン監督やケナ・ハリス共同監督、プロデューサーのリンジー・コリンズ、ピート・ドクターら制作陣とも初対面。広瀬が日本限定のリリーパッドグッズをプレゼントすると、監督陣は「ありがとう！」と歓迎し、ハリス監督は日本語で「かわいいー！」と喜んだという。
広瀬は、本作の世界初上映の瞬間にも立ち会った。「小さいころから見ていたからこそ、（映画を見ながら）ほろりと泣いてしまいました」と興奮冷めやらぬ様子。「Fooo！って拍手がわきおこったり、笑いが大きく起こったり、なかなか感じられない熱量を感じました」と場内の様子を報告した。
上映後にはさらなるサプライズも待っていた。「終わって『良かったね』と話していたら幕が上がって、テイラー・スウィフトさんが弾き語りをして、『君はともだち』のランディ・ニューマンさんが生演奏をしてくれて、とんでもないサプライズでした！」と大興奮だった。
『トイ・ストーリー』とともに育ったという広瀬は、「何時までに絶対寝なさいというのが小さいころにあったのですが、『トイ・ストーリー』が夜テレビでやっている時は絶対に見せてくれたり、うちの両親は『トイ・ストーリー』に緩かったんです（笑）。多分両親も大好きだからそれを伝えたかったんだと思います」としみじみ。
そんな『トイ・ストーリー』の最新作で、US本社のオーディションを突破し、日本版声優に決まったことについては、「世界中で愛されている作品に参加できると決まった時は、素直にめちゃくちゃうれしかったです。私自身も1作目からずっと見ていたので夢のようです」と喜びの気持ちを爆発させた。
広瀬が演じるリリーパッドは、本作から登場する最先端タブレットのキャラクター。おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーの幸せを願いながらも、「おもちゃから卒業して成長すべきだ」と考え、ウッディやジェシーたちと対立する重要な役どころ。
「今の時代の最先端のタブレットなので、いろんなことができちゃうんです。予告でもあったように聞いてないようで実は全部聞いていたり、スペイン語も話せたり、今までのおもちゃとは違うキャラクターで、そこが魅力的だと思いますし、タブレットだからこそのキャラクター性は演じていて面白いなと思いました」と紹介。
最新作の見どころについては、「これまでのおもちゃたちと最先端タブレットが対立する場面もありますが、これまでにない今どきの掛け合いがたくさんあります。ジェシーも本当に勇敢でかっこいいですし、シリーズを見てきた方はうるっとしてしまう瞬間がたくさんあると思います」とコメント。「初めて見る方も、これまで見てきた方も楽しめる作品になっています」とアピールしていた。
【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告
本作は、人とおもちゃのかけがえのない絆を描き、世界中で愛され続ける『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。会場にはシリーズ1作目からウッディ役を務めるトム・ハンクス、バズ・ライトイヤー役のティム・アレンをはじめ、ピクサー・アニメーション・スタジオのCCO（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）であるピート・ドクターや、「君はともだち」などシリーズを彩ってきた作曲家ランディ・ニューマンらが集結した。
初めて『トイ・ストーリー』の声優としてレッドカーペットを歩いた広瀬は、「とにかく熱量がすごいです！世界各国からたくさんの方々が来ていて、親子で来てたりカップルで来てたり、自分と同世代の人が来ていたり…本当に幅広い世代の方に愛されているんだなと感じました」と笑顔を見せた。
この日は白いドレス姿で登場し、耳元にはリリーパッドをイメージしたグリーンのアクセサリーを着用。「（アクセサリーは）リリーパッドカラーです。ここが私はすごく好きなポイントで、ネイルもリリーパッドにあわせてグリーンにしてきました」とこだわりを明かした。
レッドカーペットでは、アンドリュー・スタントン監督やケナ・ハリス共同監督、プロデューサーのリンジー・コリンズ、ピート・ドクターら制作陣とも初対面。広瀬が日本限定のリリーパッドグッズをプレゼントすると、監督陣は「ありがとう！」と歓迎し、ハリス監督は日本語で「かわいいー！」と喜んだという。
広瀬は、本作の世界初上映の瞬間にも立ち会った。「小さいころから見ていたからこそ、（映画を見ながら）ほろりと泣いてしまいました」と興奮冷めやらぬ様子。「Fooo！って拍手がわきおこったり、笑いが大きく起こったり、なかなか感じられない熱量を感じました」と場内の様子を報告した。
上映後にはさらなるサプライズも待っていた。「終わって『良かったね』と話していたら幕が上がって、テイラー・スウィフトさんが弾き語りをして、『君はともだち』のランディ・ニューマンさんが生演奏をしてくれて、とんでもないサプライズでした！」と大興奮だった。
『トイ・ストーリー』とともに育ったという広瀬は、「何時までに絶対寝なさいというのが小さいころにあったのですが、『トイ・ストーリー』が夜テレビでやっている時は絶対に見せてくれたり、うちの両親は『トイ・ストーリー』に緩かったんです（笑）。多分両親も大好きだからそれを伝えたかったんだと思います」としみじみ。
そんな『トイ・ストーリー』の最新作で、US本社のオーディションを突破し、日本版声優に決まったことについては、「世界中で愛されている作品に参加できると決まった時は、素直にめちゃくちゃうれしかったです。私自身も1作目からずっと見ていたので夢のようです」と喜びの気持ちを爆発させた。
広瀬が演じるリリーパッドは、本作から登場する最先端タブレットのキャラクター。おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーの幸せを願いながらも、「おもちゃから卒業して成長すべきだ」と考え、ウッディやジェシーたちと対立する重要な役どころ。
「今の時代の最先端のタブレットなので、いろんなことができちゃうんです。予告でもあったように聞いてないようで実は全部聞いていたり、スペイン語も話せたり、今までのおもちゃとは違うキャラクターで、そこが魅力的だと思いますし、タブレットだからこそのキャラクター性は演じていて面白いなと思いました」と紹介。
最新作の見どころについては、「これまでのおもちゃたちと最先端タブレットが対立する場面もありますが、これまでにない今どきの掛け合いがたくさんあります。ジェシーも本当に勇敢でかっこいいですし、シリーズを見てきた方はうるっとしてしまう瞬間がたくさんあると思います」とコメント。「初めて見る方も、これまで見てきた方も楽しめる作品になっています」とアピールしていた。