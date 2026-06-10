【北斗の拳】第12話「涙をみた男たち」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、6月12日（金）25時より放送・配信の第12話先行場面カットとあらすじが公開された。そして、牙一族の族長・牙親父役は一条和矢に決定した。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
6月12日（金）25時からの放送・配信の第12話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第12話「涙をみた男たち あらすじ＞
牙一族（きばいちぞく）の手によりコウの命が奪われてしまう。マミヤは、村のリーダーとして皆の前で毅然と振舞っていた。だが、マミヤは人目のつかないところで一人、弟コウの死にひっそりと涙を流していた。その光景を目にしたケンシロウとレイは、コウの遺品を奪って行った牙一族の後を追う……北斗と南斗の二人の男の拳が今、炸裂する！！
＞＞＞第12話の先行カットをすべてチェック！（写真22点）
そして、牙一族の族長・牙親父役は一条和矢に決定！ キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第12話「涙をみた男たち あらすじ＞
牙一族（きばいちぞく）の手によりコウの命が奪われてしまう。マミヤは、村のリーダーとして皆の前で毅然と振舞っていた。だが、マミヤは人目のつかないところで一人、弟コウの死にひっそりと涙を流していた。その光景を目にしたケンシロウとレイは、コウの遺品を奪って行った牙一族の後を追う……北斗と南斗の二人の男の拳が今、炸裂する！！
＞＞＞第12話の先行カットをすべてチェック！（写真22点）
そして、牙一族の族長・牙親父役は一条和矢に決定！ キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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