M!LK曽野舜太×山中柔太朗ユニット曲「真・運命」配信リリース決定！ジャケットは漫画家・中原杏が描き下ろし

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M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースすることが決定した。

■「『真・運命』神曲です！」（中原杏）

「モー烈モー進プロジェクト」第2弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えずに惹かれあっていく運命を描いた一曲。曽野舜太と山中柔太朗の対照的な関係性や、誰しもが耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが印象に残る楽曲となっている。

ジャケット写真は、『ちゃお』にて連載中の人気漫画家・中原杏の描き下ろしイラスト。ふたりが美しい絵になって登場している。

今回の発表に先駆け、SNS上でティザー映像も公開。映像内では、メンバー考案の公式キャラクターが登場し、「第一弾ユニット曲」と映像の最後に映し出される。ファンの間でふたりのユニット楽曲に対する期待が高まるなか、「次のユニット曲は誰なんだろう」と大きな話題を呼んでいる。

5ヵ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行中のM!LK。第1弾楽曲となる「アイドルパワー」のプロモーションビデオも大きな反響を呼ぶなか、夏に向けてさらなる盛り上がりを見せる本プロジェクトの今後の展開に引き続き注目だ。

■中原杏 コメント

曽野舜太さん、山中柔太朗さんのお二人を平成少女漫画風のイラストで描かせていただきました。

「真・運命」神曲です！

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」

https://MILK.lnk.to/IDOLPOWER

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』

2026.06.08 ON SALE

M!LK 吉田仁人

EP『東京』

2026.06.17 ON SALE

M!LK 曽野舜太・山中柔太朗

DIGITAL SINGLE「真・運命」

2026.07.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/