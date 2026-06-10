『未解決の女 Season3』鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一がクランクアップ「本当に幸せでした！」
ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の主演・鈴木京香、共演の黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一が、満開の笑顔で同時にクランクアップを迎えた。
【写真】距離感がかわいい！クランクアップを迎えた鈴木京香＆黒島結菜
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
本シーズンには日名子に加え、6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事・夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。さらに、「特命捜査対策室」のイヤミな室長・古賀清成（沢村一樹）、6係の超無口なお遍路刑事・草加慎司（遠藤憲一）ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結。現実社会でも数々の未解決事件が注目される中、さらにパワーアップしたミステリーを届けている。
今期の民放連続ドラマの5月月間視聴率で個人4.4％／世帯7.9％を記録し、第1位を獲得（ビデオリサーチ調べ 関東地区）するなど、絶好調のSeason3。最終回が、いよいよ明日6月11日に放送されるのに先駆け、6係メンバーを演じる鈴木＆黒島＆宮世＆遠藤が全員そろって、クランクアップを迎えた。
劇中はもちろん、撮影現場でも抜群のチームワークを発揮してきた6係メンバー。全撮影を終えた4人の表情は、感慨深さ＆達成感にあふれていた。
そんな中、チームの柱である主演・鈴木は仲間たちと愛情あふれる視線を交わしながら、「優秀な係長（＝黒島）、かわいい後輩（＝宮世）、そして…いつも優しい草加さん（＝遠藤）もいて、本当に幸せでした！ 皆さんと一緒に、理沙という役を演じることができ、心から感謝しています」とあいさつ。スタッフに対しても「スタンバイの間も現場に残って、皆さんの仕事ぶりを見ているのが大好きでした。素敵な方たちと一緒に仕事ができたからこそ、何とか最後まで来られたんだと、今日もしみじみと思っていました」と語りかけ、満開の笑顔を浮かべた。
続いて、今シーズンで新たに6係に加わった黒島＆宮世も、笑顔で撮影の日々を回顧。「この3ヵ月間、心も体も頭も動いていて、すごく充実していました。久々にボリューミーな役を演じさせていただいて、すごく勉強になりましたし、まだまだ成長していきたいなと思いました。大好きな6係メンバーと一緒に、最後日を迎えることができてよかったです」（黒島）、「小さい頃にSeason1を見ていた自分が、まさかSeason3に出させていただけるとは…夢にも思っていませんでした。最初はプレッシャーを感じて、すごく緊張していたのですが、皆さんが温かく迎えてくださって、のびのびと夏目を演じることができました」（宮世）と語り、誠実なまなざしで感謝を伝えた。
そして、Season1から6係を支えてきた遠藤は、最後まで周囲を和ませる。「説明ゼリフが苦手なので、NGだらけで迷惑をかけましたけど、何とか乗り切れてよかった！ 俳優は歳とともに、いろんな能力が身についてラクになっていくものだと思っていたけど、だんだん『キツい仕事だな』と気づくようになりました（笑）。これからも頑張りますので、よろしくお願いします！」と茶目っ気たっぷりに打ち明け、笑いを誘った。
クランクアップ後も仲睦まじく会話を交わし、別れを惜しんでいた6係メンバー。はたして彼らは、最終回でどんなラストを迎えるのか。6係の固い絆＆破竹の活躍ぶりを、最後まで見届けたい。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』最終回は、テレビ朝日系にて6月11日21時放送。
※最終回あらすじ全文は以下の通り。
■最終回（6月11日放送）あらすじ
『善良な市民』と名乗る人物（杉本哲太）からまたしても「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）宛てに、未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。新たに通報してきたのは、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が行方不明となっている件について。手紙には、芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があるとつづられていた上に、どこのものとも分からない《湖の風景画》を撮影した写真も添えられていた。
鳴海理沙（鈴木京香）、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、捜査に着手。すると、大倉もなぜか2年前から行方不明になっていることが判明する。
そんな中、娘を早く見つけてほしいと切望する芳乃の母・広橋泰子（戸田菜穂）ら家族の思いも受け、地道な捜査を続行した6係は、ついに大倉の居場所につながる情報を入手。一方、芳乃が作った食堂の手書きメニューを見た理沙は、その特徴的な文字に着目するのだが…。
その矢先、とんでもない緊急事態が発生する。大倉の居場所を突き止めるべく、夏目と草加が近隣住民に聞き込みをする中、単独で張り込みを続けていた日名子が大倉らしき男と遭遇。引き止めようと声をかけた途端、襲撃されてしまう。
絶体絶命の危機に瀕した日名子の運命や、いかに？ そして、理沙ら6係が全力であぶりだす《あまりにも理不尽な事件の真相》と、『善良な市民』の驚くべき正体とは――。
【写真】距離感がかわいい！クランクアップを迎えた鈴木京香＆黒島結菜
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
今期の民放連続ドラマの5月月間視聴率で個人4.4％／世帯7.9％を記録し、第1位を獲得（ビデオリサーチ調べ 関東地区）するなど、絶好調のSeason3。最終回が、いよいよ明日6月11日に放送されるのに先駆け、6係メンバーを演じる鈴木＆黒島＆宮世＆遠藤が全員そろって、クランクアップを迎えた。
劇中はもちろん、撮影現場でも抜群のチームワークを発揮してきた6係メンバー。全撮影を終えた4人の表情は、感慨深さ＆達成感にあふれていた。
そんな中、チームの柱である主演・鈴木は仲間たちと愛情あふれる視線を交わしながら、「優秀な係長（＝黒島）、かわいい後輩（＝宮世）、そして…いつも優しい草加さん（＝遠藤）もいて、本当に幸せでした！ 皆さんと一緒に、理沙という役を演じることができ、心から感謝しています」とあいさつ。スタッフに対しても「スタンバイの間も現場に残って、皆さんの仕事ぶりを見ているのが大好きでした。素敵な方たちと一緒に仕事ができたからこそ、何とか最後まで来られたんだと、今日もしみじみと思っていました」と語りかけ、満開の笑顔を浮かべた。
続いて、今シーズンで新たに6係に加わった黒島＆宮世も、笑顔で撮影の日々を回顧。「この3ヵ月間、心も体も頭も動いていて、すごく充実していました。久々にボリューミーな役を演じさせていただいて、すごく勉強になりましたし、まだまだ成長していきたいなと思いました。大好きな6係メンバーと一緒に、最後日を迎えることができてよかったです」（黒島）、「小さい頃にSeason1を見ていた自分が、まさかSeason3に出させていただけるとは…夢にも思っていませんでした。最初はプレッシャーを感じて、すごく緊張していたのですが、皆さんが温かく迎えてくださって、のびのびと夏目を演じることができました」（宮世）と語り、誠実なまなざしで感謝を伝えた。
そして、Season1から6係を支えてきた遠藤は、最後まで周囲を和ませる。「説明ゼリフが苦手なので、NGだらけで迷惑をかけましたけど、何とか乗り切れてよかった！ 俳優は歳とともに、いろんな能力が身についてラクになっていくものだと思っていたけど、だんだん『キツい仕事だな』と気づくようになりました（笑）。これからも頑張りますので、よろしくお願いします！」と茶目っ気たっぷりに打ち明け、笑いを誘った。
クランクアップ後も仲睦まじく会話を交わし、別れを惜しんでいた6係メンバー。はたして彼らは、最終回でどんなラストを迎えるのか。6係の固い絆＆破竹の活躍ぶりを、最後まで見届けたい。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』最終回は、テレビ朝日系にて6月11日21時放送。
※最終回あらすじ全文は以下の通り。
■最終回（6月11日放送）あらすじ
『善良な市民』と名乗る人物（杉本哲太）からまたしても「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）宛てに、未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。新たに通報してきたのは、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が行方不明となっている件について。手紙には、芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があるとつづられていた上に、どこのものとも分からない《湖の風景画》を撮影した写真も添えられていた。
鳴海理沙（鈴木京香）、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、捜査に着手。すると、大倉もなぜか2年前から行方不明になっていることが判明する。
そんな中、娘を早く見つけてほしいと切望する芳乃の母・広橋泰子（戸田菜穂）ら家族の思いも受け、地道な捜査を続行した6係は、ついに大倉の居場所につながる情報を入手。一方、芳乃が作った食堂の手書きメニューを見た理沙は、その特徴的な文字に着目するのだが…。
その矢先、とんでもない緊急事態が発生する。大倉の居場所を突き止めるべく、夏目と草加が近隣住民に聞き込みをする中、単独で張り込みを続けていた日名子が大倉らしき男と遭遇。引き止めようと声をかけた途端、襲撃されてしまう。
絶体絶命の危機に瀕した日名子の運命や、いかに？ そして、理沙ら6係が全力であぶりだす《あまりにも理不尽な事件の真相》と、『善良な市民』の驚くべき正体とは――。