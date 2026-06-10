【SSFF】LiLiCo、元純烈で夫・小田井涼平の母からの贈り物身につけ「仲いいんですよ」 嫁姑の良好な仲をアピール
タレントのLiLiCoが10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】赤い着物に金の帯を合わせ華やかに登場したLiLiCo
フェスティバルアンバサダーを務めるLiLiCoは、映画祭代表で俳優の別所哲也とともに登場。赤い着物に金の帯を華やかに合わせた衣装をまとったLiLiCoは、「小田井の母からいただきました。仲いいんですよ。小田井とはあんまり仲良くないかもしれないけど」とにっこり。夫で元純烈、歌手・俳優の小田井涼平の母からの贈り物だとした。また帯には万華鏡のチャームをワンポイントでつけているとアピール。自身で着付けているとも明かしていた。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
【全身ショット】赤い着物に金の帯を合わせ華やかに登場したLiLiCo
フェスティバルアンバサダーを務めるLiLiCoは、映画祭代表で俳優の別所哲也とともに登場。赤い着物に金の帯を華やかに合わせた衣装をまとったLiLiCoは、「小田井の母からいただきました。仲いいんですよ。小田井とはあんまり仲良くないかもしれないけど」とにっこり。夫で元純烈、歌手・俳優の小田井涼平の母からの贈り物だとした。また帯には万華鏡のチャームをワンポイントでつけているとアピール。自身で着付けているとも明かしていた。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。