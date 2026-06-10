セブン-イレブン公式Xは6月9日に投稿を更新。チョコミント新商品2種を発表し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月9日に投稿を更新。チョコミント新商品2種の情報を公開しました。

【商品画像】セブン-イレブンのチョコミント新商品

ワッフルコーンとブラックサンダーの2種が登場

同アカウントは「チョコミン党のみなさん…必見です！」とつづり、画像2枚を投稿しています。リニューアルして2026年も登場する「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」と、セブン-イレブン先行発売の「ブラックサンダーアイス チョコミント」の2商品を紹介しています。

コメントでは、「チョコミン党の自分に刺さりました！　金曜日に買って帰ります！」「ブラックサンダーチョコミント戻ってきて嬉しい！」「さっそく、ブラックサンダーアイス チョコミント買いました」「食べるならワッフルコーンです」などの声が上がりました。

「ブリトー好きさん！おまたせ〜」

同アカウントでは、新商品紹介やキャンペーンの告知をたびたび投稿をしています。10日には「ブリトー好きさん！おまたせ〜」と、11〜17日までブリトー30円引きキャンペーンを宣伝しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)