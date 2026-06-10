この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港で絶対に体験したいショー&アトラクション!! | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.3」と題した動画を公開しました。動画では、香港ディズニーランドならではの豪華なショーや、独自のアトラクションを存分に楽しむ様子が収められています。

動画の序盤では、パークで購入したお土産をディズニーホテルへ送る便利な配送サービスを紹介し、身軽にパークを回る工夫を伝えています。その後、どうしても見たかったというオリジナル・ステージショー「ミッキーとワンダラス・ブック」を鑑賞。『ジャングル・ブック』や『アナと雪の女王』など、ディズニー作品の世界を巡る大迫力のミュージカルに、「生歌で繰り広げられるショーはやっぱり素敵でした」と大満足の様子を見せました。

ショーの後は、タイミング良く始まった「Friendtastic! Parade」を見納めし、閉園が近づく中「ミスティック・マナー」へと向かいます。アトラクションのスタンバイ列では、S.E.A.（Society of Explorers and Adventurers）メンバーの集合写真や数々のオマージュを発見し、大興奮。アトラクションを満喫した後は、「S.E.A.が絡んでいるアトラクションは素敵ですね」とその奥深さを語りました。また、道中で購入した「トイ・ストーリー」や「ミスティック・マナー」柄の可愛らしいショッピングバッグも披露しています。

香港ディズニーランドでしか味わえないエンターテインメントの魅力がたっぷりと詰まった本動画。次回の旅行計画や、パークでの効率的な過ごし方のヒントとして役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

02:18

お土産はホテルへ！便利な購入品の配送サービス
03:00

必見のミュージカルショー「ミッキーとワンダラス・ブック」
19:44

豪華キャラクターが登場する「Friendtastic! Parade」
27:00

可愛いデザインが魅力のショッピングバッグを購入
28:44

S.E.A.の要素が詰まった「ミスティック・マナー」に大興奮

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